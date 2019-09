Outletcenter SugarCity behaalt BREEAM-NL Ontwerpcertificaat

Waardering voor unieke herontwikkeling industrieel erfgoed in Amsterdam.

Sinds 2000 werkt de Cobraspen Groep aan de herontwikkeling van het voormalige terrein van de CSM Suikerfabriek in Halfweg. In het tot SugarCity omgedoopte gebied krijgt 110.000 m² een nieuwe functie. Een groot deel hiervan zal voortkomen uit de transformatie van bestaande gebouwen, maar er zal ook nieuwbouw plaatsvinden. Er komt bijvoorbeeld een Factory Outlet van 25.000 m².

SugarCity is één van de meest spraakmakende herontwikkelingen van industrieel erfgoed in Europa. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het behoud en de restauratie van de waardevolle, bestaande industriële gebouwen. Het stedenbouwkundig plan stelt een rijke mix van functies voor, zodat een levendig gebied wordt gecreëerd dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

Outletcenter

De silo’s waarin ooit suiker werd opgeslagen, zijn omgebouwd tot ultramoderne show- en kantoorruimtes. En de 21.000 m² grote fabriekshal wordt gebruikt als evenementenlocatie. De eerste fase van Amsterdam The Style Outlets wordt naar verwachting nog dit jaar opgeleverd.

Op 30 juli 2019 is het BREEAM-NL Ontwerpcertificaat behaald voor dit outletcenter. C2N vervult voor dit project de rol van BREEAM-NL assessor. In 2011 heeft SugarCity al de Prix d'Excellence in ontvangst mogen nemen van FIABCI international (categorie Environmental Conservation).

Bron: persbericht en www.sugarcity.com