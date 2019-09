Gezond en duurzaam complex op bijzondere staalconstructie

Een van de uitdagingen bij de transformatie van de Fenixloods schuilde in de bijzondere staalconstructie. Hoe werd dit gebouw in Rotterdam koudebrugvrij gemaakt?

Fenixloods 1 is een grootschalig transformatieproject in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Op de al bestaande loods realiseerde Heijmans Woningbouw 212 vrij indeelbare loftappartementen: Fenixlofts. De ruime balkons van 2,5 meter diep lopen rondom het hele appartementencomplex. Het vele, benodigde staal vereiste wel specifieke oplossingen.

“Vooral bij een staal-op-staalverbinding is een koudebrugonderbreking essentieel”, vertelt projectmanager en bouwtechnoloog Robert Platje van Mei architects and planners. Bij de transformatie van de Fenixloods in Rotterdam zijn daarom Schöck Isokorf-verankeringen toegepast voor de stalen consoles in de in het oog springende stalen overgangsconstructie.

Halve Eiffeltoren

De nieuwe bovenbouw van de Fenixloods is gebouwd op een zware stalen tafelconstructie, die constructief volledig is los gehouden van de bestaande bebouwing. “Er zit een halve Eiffeltoren aan staal in, heeft eens iemand uitgerekend”, zegt Platje. De stalen kolommen van 15 meter lang ‘prikken’ door de bestaande loods heen en zijn gefundeerd op nieuwe zware poeren, die precies tussen de bestaande poeren gesitueerd zijn.

Tussen de bestaande loods en de betonnen bovenbouw is een ‘incisielaag’ gecreëerd. In deze overgangslaag bevinden zich de stalen vakwerken van de tafelconstructie. Deze zware vakwerken blijven zichtbaar in de appartementen die in deze extra hoge bouwlaag worden gerealiseerd.

Ook van buitenaf is de staalconstructie in de gevel beeldbepalend voor deze laag. Bij de langsgevels staan de vakwerken net binnen de glazen gevel; bij de kopgevels zijn uitkragende schoren buiten de gevel geplaatst als extra opvallend element.

De ‘incisielaag’ heeft een transparante gevel met een sterke verticale geleding in de aluminium profielen. Door deze gevel heen steken de consoles die de balkons van de bovenliggende bouwlaag dragen.

Thermisch onderbroken

Voor de belangrijke verbinding van de stalen consoles met de achterliggende staalconstructie zijn Isokorf KST-verankeringen gebruikt. Isokorf-producten helpen vocht- en schimmelvorming als gevolg van koudebruggen voorkomen. “De thermische ontkoppeling van binnen en buiten is bij deze staalverbinding vanuit bouwfysisch oogpunt heel belangrijk. Het onderbreekt de koudebrug en voorkomt condensvorming”, zegt Platje. Zo wordt een bijdrage geleverd aan een gezond binnenklimaat en een duurzame constructie.

De Isokorf KST van Schöck is een constructief hoogwaardige verankering voor staal op staal met onderbreking van de koudebrug. De isolatiedikte bedraagt hierbij 80 millimeter en de draadeinden zijn van RVS, dat een veel lagere thermische geleiding heeft dan staal.

Fenixloods 1 wordt dit jaar opgeleverd, nadat de bouw in december 2015 van start ging met de renovatie van de bestaande loods. Daarna kon Heijmans Woningbouw in november 2017 starten met de bovenbouw.