140 appartementen in Den Haag van label G naar B

CBRE Global Investors heeft de grootschalige verduurzaming van 140 appartementen in de wijk Waldeck in Den Haag afgerond. De gebouwen aan de Richard Holstraat en Denijsstraat, welke dateren uit de jaren zeventig, zijn gemoderniseerd en energiezuiniger gemaakt. Mede door middel van het moderniseren van installaties en isolatie is het wooncomfort verbeterd alsook is er een sprong gemaakt van energielabel F/G naar energielabel B. De renovatie is uitgevoerd door BAM Wonen.

Het verduurzamen van de woningen in Waldeck zorgt voor een reductie van 87.000 kilo CO2 uitstoot per jaar. Dit volume staat ongeveer gelijk aan het rijden van 522.000 kilometer met een dieselauto. De genomen maatregelen betreffen onder andere isolatie van het dak, de geveldelen en de voordeuren. Ook zijn de ramen vervangen door HR++ glas en zijn er per appartement twee zonnepanelen geplaatst die direct zijn aangesloten op de individuele meterkasten in de woningen. Hierdoor hebben de bewoners toegang tot duurzame energieopwekking en besparen de bewoners op de energiekosten. Ten behoeve van het verbeteren van het woongenot zijn de algemene ruimten en de balkonafscheidingen gerenoveerd.

In het renovatie- en verduurzamingsproject stonden de wensen van de bewoners centraal. CBRE Global Investors heeft samen met BAM Wonen de belangrijkste aspecten - voor het verhogen van het woongenot en het energiezuiniger maken van hun woning - in kaart gebracht. De input en wensen vanuit de gesprekken met individuele bewoners vormden de basis voor het omvangrijke renovatie- en verduurzamingsplan dat is uitgevoerd. Er werden één-op-één gesprekken gevoerd met de bewoners en familie van de bewoners, evenas reguliere informatie-bijeenkomsten. Karin Draisma, Asset Manager Residential bij CBRE Global Investors: “Voor ons was het van groot belang dat de ingrepen in de woontorens niet alleen zouden bijdragen aan energiebesparing, maar vooral ook aan de behoeften van onze bewoners. Daarin zijn we geslaagd, de huurdertevredenheid in het wooncomplex is met maar liefst een punt gestegen naar 8.4.”

De woontorens liggen in de wijk Waldeck vlakbij Kijkduin, een gebied waarin op grote schaal is en wordt geïnvesteerd. De woontorens in Waldeck Den Haag zijn onderdeel van het CBRE Dutch Residential Fund, een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds van CBRE Global Investors.