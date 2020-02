Opvolgers MOR-team verleggen focus naar portiekflats

Woensdag onthult het studententeam MOR (Modular Office Renovation) van de TU Delft een prototype van een appartement dat meer energie produceert dan het zelf gebruikt. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zal de officiële opening verrichten.

Het prototype is in Delft op ware grootte en met steun van marktpartijen gebouwd door de studenten als onderdeel van de Solar Decathlon Europe 2019. Daar haalde het MOR-team de tweede plaats na lange tijd koploper te zijn geweest. In diverse categorieën tijdens deze gerenommeerde internationale studentencompetitie voor energiezuinige huizen behaalden de circa vijftig studenten uit Delft het recordaantal van acht podiumplaatsen.

Transformatie

Het prototype is een uitsnede van een inefficiënt kantoor dat is getransformeerd naar een appartement met een groene binnentuin. Het project laat een oplossing zien voor twee maatschappelijke uitdagingen: de grote hoeveelheid kantoren die moeten verduurzamen naar energielabel C en het realiseren van een miljoen extra woningen.

De studenten ontwikkelden daarbij een complete duurzame visie, niet alleen gericht op energie, maar ook op water, lucht, materialen en biomassa (voedsel). Daarnaast was ook de financiële haalbaarheid een belangrijk aandachtspunt dat is meegenomen in het ontwerp.

Het MOR-team bereikt in Hongarije hoogste punt (zomer 2019).

The Green Village

Na de competitie in Hongarije is het prototype opgebouwd in Delft, op het terrein van The Green Village. Dit is een onderzoeksomgeving op ware schaal, waar het prototype gaat worden gebruikt als onderzoeksobject. Deirdre van Gameren, teamlid van MOR en student bouwkunde: “Het wordt een plek waar ondernemende studenten samen met medewerkers van de TU en leergierige bedrijven praktisch onderzoek gaan doen naar innovaties.”

Na de competitie is er veel interesse getoond in het renovatieconcept van MOR en de achterliggende ontwerpfilosofie. Er zijn gesprekken gestart met ontwikkelaars en gebouweigenaren die binnen hun eigen gebouwportefeuille te maken hebben met energie-inefficiënte kantoorgebouwen. MOR helpt met de transformatie tot netto positieve woningen en het modulaire bouwsysteem zorgt er tevens voor dat de woningen flexibel en circulair zijn. Het uiteindelijke doel is dat MOR binnen enkele jaren op grote schaal wordt toegepast.

Extra waarde voor stad

Het team onthult woensdag het prototype samen met professor Andy van den Dobbelsteen, faculteitsadviseur van het MOR-team. Van den Dobbelsteen: “Deze studenten zijn de beste die ik ken. Ze kunnen ontwerpen, detailleren en bouwen, en ze nemen duurzaamheid en circulariteit net zo makkelijk mee in hun werk als het creëren van extra waarde voor de stad en zijn bewoners.”

Samen met collega’s begeleidt Van den Dobbelsteen ook de opvolgers van het MOR-team, het studententeam SUM. “Waar MOR zich richtte op leegstaande en inefficiënte kantoren, focust SUM zich op portiekflats. Nog zo’n grote verduurzamingsopgave in Nederland en de rest van Noord-West Europa.”

De volgende Solar Decathlon Europe wordt in 2021 gehouden in Wuppertal (Duitsland). Het team bestaat op dit moment uit 26 studenten uit 12 verschillende landen. Het team heet Symbiotic Urban Movement, omdat het een gunstige relatie tussen de gebruiker, de gemeenschap en de omgeving wil ontwerpen door middel van de uitbreiding van portiekflats. Door te focussen op modulair bouwen, gesloten kringlopen en duurzaamheid in de volle breedte, willen zij een effectieve en resonerende oplossing creëren.

Veel meer info over MOR en SUM vind je op www.mor.tudelft.nl en SUM (LinkedIn).