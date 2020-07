Bundeling van commercie en vakspecialisme voor gevelrenovatie

Met de GevelAlliantie wil Machiel Peltenburg de krachten van commerciële en vakspecialistische bedrijven bundelen om duurzame oplossingen voor de gevel te bieden. Dit heeft inmiddels geleid tot het product Levande+, waarmee bewoners van portieketagewoningen energieneutraal kunnen wonen. “We willen zorgen voor een geïndustrialiseerde bouwketen voor gevelrenovaties en -transformaties.”

Foto: Bij de doorontwikkeling van NoM-woningen ondervond Machiel Peltenburg dat innovaties alleen kunnen plaatsvinden als verschillende bouwbedrijven en de industrie intensief met elkaar samenwerken (foto Energiesprong International).

“De GevelAlliantie richt zich op het verduurzamen van bestaand vastgoed. Dit doen we door een standaardproduct op de markt te brengen, dat voor iedereen aantrekkelijk is. Daarnaast dient het product de energietransitie en de grondstroffentransitie als vertrekpunt te hebben”, zegt Machiel Peltenburg, medeoprichter en directeur van de GevelAlliantie.

Toen hij nog in dienst was bij bouwbedrijf Heembouw en later Dura Vermeer viel hem op dat bij klanten van bouwbedrijven, zoals woningcorporaties en zorginstellingen weinig kennis aanwezig is over de verduurzaming van gevels. Daarnaast merkte hij dat vakspecialistische bouwbedrijven moeite hadden om hun kennis aan de man te brengen. “Bij Dura Vermeer was ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van Nul-op-de-Meter (NOM-)woningen. Hierbij ondervond ik dat innovaties alleen kunnen plaatsvinden als verschillende bouwbedrijven en de industrie intensief met elkaar samenwerken.”

Eén aanspreekpunt

Tijdens zijn werkzaamheden bij de doorontwikkeling van deze NOM-woningen kwam Peltenburg in contact met Herman Boeve van afbouwbedrijf Habovo en ondernemer Huig van Ieperen. “Ons idee was om een bedrijf op te richten waarbij bedrijven in de bouwsector nauw met elkaar samenwerken om zo kennis en kunde vroeg in een proces in te zetten”, vertelt Peltenburg. “Vakspecialistische bedrijven werden heel enthousiast, toen we dit aan hen voorlegden.”

Samen met Boeve en Van Ieperen besloot hij om beide kanten van het spectrum te gaan helpen en richtte hij in oktober 2019 de GevelAlliantie op. “Dit bedrijf richt zich op de samenwerking van bedrijven in de bouwketen, met daarbij één aanspreekpunt: de GevelAlliantie zelf”, legt hij uit. “Het doel is om met een geïndustrialiseerde bouwketen te zorgen voor duurzame gevelrenovaties en -transformaties.”

Bewonersbegeleiding

Hoewel de dienstverlening van de GevelAlliantie zich ook richt op beleggers en zorginstellingen, is de aandacht in eerste instantie gericht op de woningbouwcorporaties. “Dat komt omdat we via corporaties de gevels van meerdere woningen kunnen verduurzamen. Met werksessies zijn we bezig om corporaties te overtuigen van onze aanpak.” Dit valt volgens Peltenburg nog niet mee. “Corporaties willen wel, maar durven het nog goed niet aan. Ze zijn voorzichtig en willen weten wat de kosten zijn en wat ze ervoor terugkrijgen. Daarnaast willen ze weten met welke overlast hun bewoners te maken gaan krijgen.”

Die bewonersbegeleiding is juist een aspect waaraan het bedrijf veel aandacht besteedt. “Bewoners staan nooit te juichen bij een renovatie: ze zien op tegen de overlast en hebben geen idee hoe het resultaat eruit zal zien. Daarom beschouwen we de juiste bewonersbegeleiding als een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol renovatieproject. Daar hebben we extra veel oog voor, wat niet altijd gebruikelijk is in onze branche”, geeft hij aan.

Kant-en-klaar

Peltenburg is ervan overtuigd dat industrialisatie voor standaardisatie zorgt en de kosten voor klanten verlaagt. “Een van de stappen om te komen tot het industrialiseren van de gevelverduurzaming is het lanceren van kant-en-klare producten die zijn ontstaan vanuit de samenwerking tussen de aangesloten bedrijven”, legt hij uit.

Zo werken GevelAlliantie, Circ en Energy Bridge inmiddels samen aan het product Levande+. Door het aardgasvrij maken van portieketagewoningen en door gebruik te maken van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en een biovergister, levert dit een bijdrage aan de energietransitie. “Onder de naam Levande+ hebben we voor de hoogbouw met blokverwarming een systeem ontworpen dat een combinatie is van een warmtepomp en een biovergister.

Het uitgangspunt hierbij is dat de portieketagewoningen en flatgebouwen aardgasvrij worden zonder dat de bewoners hier iets van merken. Een biovergister zorgt voor biogas, dat kan worden aangesloten op de bestaande collectieve cv-ketel en fornuizen voor direct gebruik.” De toepassing van dit product kost zo’n 40.000 euro per portieketagewoning, waarbij de bewoners energieneutraal kunnen wonen.

“Bij ieder product waarmee we de verduurzaming willen versnellen, baseren we ons op drie basisprincipes: haalbaarheid, betaalbaarheid en schaalbaarheid”, geeft Peltenburg aan. Als volgende stap heeft hij voor ogen om onder meer beleggers te benaderen. “Beleggers willen hun gebouwen alleen verduurzamen als dit een positief effect heeft op de waarde van een gebouw. Dan staat het gebouw niet meer op zichzelf, maar is ook de omgeving belangrijk.” Ook zorginstellingen staan op zijn netvlies, geeft hij aan. “We zijn aan het verkennen hoe de gebouwschil kan bijdragen aan een duurzame zorg en een gezonde exploitatie voor de langere termijn.”

GevelAlliantie

Sinds de oprichting in oktober 2019 werkt de GevelAlliantie inmiddels samen met ruim tien bedrijven. Met onder meer Habovo Groep, Mainstaete Groep, GB&O, Fihuma en Keemink vastgoed bestaan samenwerkingsverbanden op directieniveau. Daarnaast zijn industriële bedrijven als Sto Isoned, Saint-Gobain en Aberson aan het bedrijf verbonden.

Volgens Peltenburg staat de GevelAlliantie open voor samenwerking met andere bouwbedrijven. “We werken volgens een hybride model: bedrijven kunnen komen en gaan. Deelnemende bedrijven moeten wel openstaan voor het delen van hun kennis met andere bedrijven.”

Projectmanager Bert de Gier van Sto Isoned is blij met het samenwerkingsverband met GevelAlliantie. “Dankzij dit bedrijf zijn we in contact komen met bedrijven die eigenlijk net iets verder van ons vandaan staan”, legt hij uit. “In eerste instantie richten we ons alleen op de verkoop van ons gevelproduct, maar eigenlijk is dit niet los is te zien van andere apparatuur om in gebouwen voor minder energiegebruik te zorgen. Bedrijven als Energy Bridge en Circ staat normaal gesproken net iets verder van ons af. GevelAlliantie heeft ze dichter bij gebracht en in gesprekken met potentiële klanten kan dat soms helpen in het bieden van mogelijk extra oplossingen. Voor ons en voor hen.”

De leverancier van gevelisolatiesystemen is dankzij zijn korte lijntjes met Habovo en GB&O in contact gekomen met GevelAlliantie. Voorlopig laat De Gier zich niet uit over de verwachtingen. “Het bedrijf bestaat sinds oktober 2019, dus vind ik het erg prematuur om over gewenste resultaten na te denken”, zegt hij. “Zo’n samenwerkingsverband moet kunnen groeien en dat heeft tijd nodig.” Wel laat hij weten dat Sto Isoned samen met GevelAlliantie en GB&O in gesprek is geraakt met een Vereniging van Eigenaren in Culemborg.

Tekst: Tim van Dorsten

Dit is een artikel uit de nieuwste editie van Duurzaam Gebouwd. Lees nu gratis het complete magazine Duurzaam Gebouwd #47