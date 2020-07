Labelsprongen voor 98 woningen in Prinsenbeek

In Prinsenbeek zijn 98 woningen fors verduurzaamd, onder andere door toepassen van spouwmuurisolatie en het vervangen van enkel glas met HR++ glas. De woningen maakten een sprong van energielabel D, E of F naar A en B.

Vermogensbeheerder MN gaf de opdracht aan BAM Wonen om de woningen onder handen te nemen aan de Vaandelstraat, Banierstraat, Vianendreef en Sinopelhof. “MN en onze opdrachtgever PMT vinden het belangrijk dat de woningportefeuille duurzaam is en van goede kwaliteit blijft”, aldus director dutch real estate Patrick Ruwiel van MN. “Met Prinsenbeek erbij hebben we samen inmiddels 1.500 woningen verduurzaamd, waarmee we 1,5 miljoen kg CO 2 -besparing per jaar realiseren.”

Duurzaamheidsmaatregelen