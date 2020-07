Verbouwing met sociale impuls voor Haagse wijk

Duurzaamheid gaat niet alleen over kilowatturen en alternatieven voor beton. Ook samenwerken, relaties en de omgeving kunnen niet zonder een dosis duurzaamheid. Vandaar dat ook in de bouw hier op allerlei manieren naar wordt gezocht. Woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf ERA Contour brengen die aspecten samen in de Loosduinse Hof in Den Haag.

In samenwerking met Staedion, in Den Haag eigenaar van een op de zeven wonignen, (ver)bouwt TBI-onderneming ERA Contour 101 nieuwe sociale huurwoningen in het voormalige verzorgingshuis Loosduinse Hof. Het complex moet tegelijkertijd gaan zorgen voor een sociale impuls voor de wijk Loosduinen, ooit een tuindersdorp even buiten Den Haag.

Tot de jaren zeventig had Loosduinen nog echt het karakter van een dorp, met op deze locatie een concentratie van naast elkaar gelegen katholieke instituten. Zoals de nog steeds bestaande kerk en de inmiddels verdwenen jongens- en meisjesscholen en het enige voetbalveld van RKSV GDA.

'Wonen met een Plus'

Pal daartegenover werd het zorgcentrum Loosduinse Hof gebouwd, dat echter de laatste jaren alweer leeg stond en nu een nieuwe toekomst tegemoet gaat door toepassing van het woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Op deze manier zorgen de initiatiefnemers voor betaalbare woningen voor oudere inwoners uit Loosduinen of andere mensen met een lichte zorgvraag.

Het verzorgingshuis wordt verbouwd tot een appartementengebouw met 101 sociale huurwoningen variërend in grootte van 22 tot 70m2. Het daarbij toegepaste woonconcept ‘Wonen met een Plus’ is onderdeel van Staedions beleid ‘Met zorg een thuis’, dat inspeelt op de behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te kunnen wonen.

Vitale woongemeenschap

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: “We zijn blij dat we in deze bijzondere tijd kunnen doorgaan met de transformatie van Loosduinse Hof. Zo kunnen we voor oudere inwoners of mensen met een lichte zorgvraag een eigen thuis bereikbaar maken. ‘Wonen met een Plus’ is een alternatief voor het traditionele verzorgingshuis en betekent wonen in een veilige woonomgeving, waar bewoners naar elkaar omkijken. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen woning, maar vormen samen een vitale woongemeenschap. Activiteiten en gezelligheid zijn dichtbij op de begane grond van het complex.”

Verbindingen

Ahmed Assad, projectcoördinator Planontwikkeling bij ERA Contour, voegt daaraan toe: “Uit ervaring weten we dat concepten zoals ‘Wonen met een Plus’ een positieve bijdrage leveren aan fijne buurten en sterke steden. Het Loosduinse Hof heeft als doel om een sociale impuls te geven aan de wijk door verbindingen te maken tussen bewoners en omwonenden. Zodra onze werkzaamheden zijn afgerond, kunnen bewoners en buurtbewoners samen met sociaal maatschappelijke organisaties invulling geven aan een actieve leefstijl voor ouderen. Wij zijn er trots op dat wij op deze manier een bijdrage mogen leveren aan de stad Den Haag.’'

ERA Contour start naar verwachting na de zomer met het inrichten van het werkterrein, waarna de verbouwingswerkzaamheden van start gaan. Bij het inrichten van het terrein worden de coronamaatregelen van het RIVM nauwkeurig opgevolgd. Het streven is om in het voorjaar van 2021 het nieuwe Loosduinse Hof te openen.