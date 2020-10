Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof scholen

Alle schoolgebouwen in Nederland hadden tot 1 oktober te tijd om te laten weten of het ventilatiesystem in hun gebouw 'coronaproof' is. Nu blijkt 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen niet te voldoen aan de wettelijke ventilatienormen. Het kabinet stelt daarom 360 miljoen euro beschikbaar zodat basis- en middelbare scholen hun binnenklimaat kunnen verbeteren.

In de zomer kunnen de ramen open en is ventilatie praktisch gegarandeerd. Het wordt echter in rap tempo kouder, dus moeten schoolgebouwen het van een ventilatiesysteem hebben. Dit blijkt in veel gevallen niet op orde te zijn of het is simpelweg niet duidelijk, zo meldt de Rijksoverheid.



Op 1 oktober moesten scholen laten weten of het ventilatiesysteem in hun school coronaproof is. Daarvoor werd een speciaal een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen opgericht door minister Arie Slob (Onderwijs), die onder leiding is van voorzitter Doekle Terpstra. Van de 9331 schoolgebouwen zijn de resultaten van 3137 gebouwen nu binnen. Daarvan voldoet slechts 38 procent aan de normen van prettige lucht in de klas. Het blijkt dat vooral nieuwbouw scholen het beste uit de bus komen.

Verplicht aanpakken

Er ligt dus een enorme opgave voor de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, onder andere omdat het de overdracht van het coronavirus beperkt. De minister Slob stelt het als een verplichting voor scholen om dit aan te pakken. Dat is een dure opgave en het verschilt per school wat er moet gebeuren om aan de normen te voldoen. Volgens Terpstra zijn er echter 'genoeg concerete handreikingen' om een frisse omgeving in scholen te waarborgen. Die zijn onder andere te vinden in deze handreiking.

Strijd mee

De opgave voor gezonde scholen is simpelweg nooit urgenter geweest. Met de winter voor de deur dreigen veel kinderen in een slecht geventileerde ruimte te komen, wat middenin de tweede golf van het coronavirus onaccaptabel is. Daarom organiseert Stedebouw & Architectuur in samenwerking met Marco van Zandwijk van Ruimte-OK en Duurzaam Gebouwd de Verbindingsdag Gezonde Scholen. Daarin gaan we op zoek met architecten, schoolbestuurders en leveranciers naar de kansen om scholen nú te verduurzamen en gezonder te maken.

