Eind jaren 60 wijk gaat #VanGasLos

In een eind jaren 60 wijk in Terborg, dichtbij Doetinchem, worden woningen van het gas af gehaald. Daarvoor wordt het concept ‘Transformatie Light’ ingezet, waarbij de schil van de huidige woningen maximaal wordt geïsoleerd en een grondgebonden warmtepomp wordt toegepast. “Het rendement daarvan is dermate hoog, dat het niet nodig is om een dure schil om de woning heen te bouwen”, licht category manager renewables Niek de Jong van Itho Daalderop toe.

“Traditioneel worden woningen ingepakt in een nieuwe schil”, vertelt programmamanager duurzaamheid Herman Boerma van Lenferink Vastgoedonderhoud. “Wij hebben de meest optimale mix van maatregelen samengesteld, zowel bouwkundig als installatietechnisch, om ervoor te zorgen dat de woning NoM is. De kern van het concept is dat we alleen vervangen wat nodig is, interessant op het vlak van circulariteit. Onderdelen die op een later natuurlijk onderhoudsmoment kunnen worden aangepakt, worden nu intact gelaten. Hierdoor liggen bij opschaling de kosten van Transformatie Light tot 40% lager dan traditionele NoM-renovaties.”

Reduceren van warmtevraag

Het project in Terborg past in de duurzaamheidsambities van woningcorporatie Wonion. “Wij hebben een behoorlijke opgave als het gaat om verduurzaming“, geeft projectmanager Marc Barenbrug van Wonion aan. “We willen innovatief zijn in de oplossingen die we toepassen en deze oplossing is daar een goed voorbeeld van.” De doelstelling is dat alle woningen van de corporatie naar het niveau NoM worden opgewaardeerd, met een Energie Prestatie Vergoeding (EPV). “Daarbij zoeken we het optimum van de euro die Wonion investeert, maar ook de euro die de huurder betaalt. Daarom kiezen we voor een concept dat de warmtevraag tot 50 kWh per vierkante meter terugbrengt. Daar zit voor ons het optimum tussen investering en het voordeel voor de huurder.”

Installatietechnische eigenschappen

In de film (die je bovenaan deze pagina kunt bekijken), komt verder Rob Tanck, hoofd bedrijfsbureau van Wassink Installatie aan het woord over de waterwarmtepomp met gesloten bron. "Het rendement van de bron is hoger dan andere concepten en hebben we nodig om NoM te realiseren", geeft hij aan.