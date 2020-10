Programma Verbindingsdag Gezonde Scholen is rond 

Op 11 november vindt de online Verbindingsdag Gezonde Scholen plaats. Architecten, schoolbesturen, overheden, adviesbureaus en leveranciers steken die dag de koppen bij elkaar om de urgente scholenbouwopgave handen en voeten te geven. Het programma is intussen rond.

De Verbindingsdag Gezonde Scholen snijdt een urgent onderwerp aan: de verduurzaming van ons onderwijsvastgoed. Recent werd nogmaals duidelijk dat hier gauw stappen in gezet moeten worden, waarvoor 360 miljoen euro is vrijgemaakt door de overheid. Daarom gaan wij tijdens de Verbindingsdag op zoek naar concrete oplossingen om scholen nú duurzamer en gezonder te maken.

Programma rond

Verspreid over de dag volg je tijdens de Verbindingsdag vier keynotes, tien parallelsessies en een rits innovatiepresentaties van de sponsors. Tijdens elke sessie staat ontwerp, beleid, visie, energie of een innovatie centraal, telkens met een verbetering van de leskwaliteit in het vizier. Marco van Zandwijk van kenniscentrum Ruimte-OK treedt op als dagvoorzitter.

Een greep uit het programma

Thomas Bögl, LIAG architecten en bouwadviseurs

De gebruiker centraal, dat is waar het om draait. Gebouwen zijn tenslotte middelen en geen doel op zich. Thomas gaat in op drie schoolgebouwen in LIAGs portefeuille die op succesvolle wijze zijn vormgegeven om een duurzame en kwalitatieve lesomgeving te creëren.

Wichert Eikelenboom, stichting Voila, en Remco Verheij, stichting BOOR

Wat hebben schoolbesturen nodig van de markt en wat moet die markt weten om hun aanbod te verbeteren? Hoe kom je tot die interactie? Geld is vaak een issue, maar toch is er meer mogelijk als vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd. Wichert en Remco knopen een gesprek aan om het gat tussen die twee te dichten.

Harm Valk, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Ventilatie van scholen staat in de belangstelling. Maar wat is ventilatie, hoe doe je het goed en hoe moet het in de winter? Is voldoen aan de wettelijke eisen voldoende in de huidige situatie? Er zijn veel vragen, u krijgt eerste antwoorden en praktische handvatten, zodat u gericht de volgende stappen kunt zetten.

Frido van Nieuwamerongen, oprichter Arconiko architecten

Het realiseren van een gezonde school is dezelfde uitdaging als de realisatie van een duurzame school. In beide vraagstukken gaat het om het vinden van een balans tussen ons menselijk leven en de aarde. In deze presentatie bespreekt Frido hoe belangrijk een integrale aanpak is om deze balans te realiseren. De overheid blijkt hier vaak een hindernis, zo merken meerdere scholen. Dit kan eenvoudig verbeterd worden.

Meld je gratis aan

De Verbindingsdag Gezonde Scholen eindigt hoe dan ook met een concrete vervolgstap om schoolgebouwen duurzamer en gezonder te maken. Dus kijk mee, maak aantekeningen en lever feedback via de chatfunctie. Mis het niet: meld je hier aan.

De Verbindingsdag Gezonde Scholen wordt georganiseerd door Stedebouw & Architectuur in samenwerking met Marco van Zandwijk van Ruimte-OK en Duurzaam Gebouwd. Het event is geheel digitaal te volgen via onze krachtige congrestool.