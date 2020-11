Havensteder verduurzaamt 360 woningen in Bospolder-Tussendijken 

Havensteder verduurzaamt de vijf Gijsinglaanflats in Bospolder-Tussendijken. Het gaat om 360 woningen die van energielabel F/G naar A springen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wonen.

Foto boven: Een van de vijf Gijsinglaanflats

Comfort en betaalbaarheid voorop

Isolatie zorgt voor een verhoging van het comfort in de woningen. Zo komen er nieuwe deuren en ramen. Door een individueel ventilatiesysteem krijgen de woningen een optimaal binnenklimaat. Betere isolatie zorgt bovendien voor een lager energieverbruik.

Aardgasvrij

Door de werkzaamheden worden de woningen aardgasvrij: de flats gaan van blokverwarming over naar stadswarmte. Aanwezige geisers en boilers worden vervangen door een warmte afleverset. Voor elektrisch koken ontvangen huurders van Havensteder een inductiekookplaat met pannenset. Na de aanleg van het warmtenet van Eneco in de wijk worden de woningen daarop aangesloten. De werkzaamheden duren naar verwachting tot april 2022.

Contact met bewoners centraal

Voor de werkzaamheden zet BAM Wonen een bewonersbegeleider in. Samen met de sociaal begeleiders van Havensteder is hij het aanspreekpunt voor bewoners tijdens de werkzaamheden. Ook sociaal gezien is contact met bewoners belangrijk. Daarom is er door Havensteder met de gemeente Rotterdam en partners uit de wijk een sociaal team in het leven geroepen: Team Gijsingflats. Dat grijpt de werkzaamheden aan om nauwer en frequenter in contact te komen met bewoners.

Het team bestaat onder andere uit een bewoner, medewerkers van Havensteder, Frontlijn, WMO Radar, Zorgvrijstaat en De Verbindingskamer. De fysieke en sociale aanpak van de Gijsinglaanflats past binnen de doelstellingen van Veerkrachtig BOTU: een programma voor en door bewoners waar Havensteder onderdeel van uit maakt.