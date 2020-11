Het grote goud van de renovatie- en transformatieopgave

In de renovatie-opgave schuilt het grote goud: op 10 december aanstaande laten we je zien hoe de toekomst van renovatie en transformatie eruitziet en welke succesvoorbeelden er nu al te vinden zijn. In dit artikel laten we je zien op welke experts je kunt rekenen en welk verhaal ze met je willen delen.

Dagvoorzitter Jim Teunizen van Alba Concepts leidt deelnemers door het kennisrijke programma en Merel Stolker van C-creators bijt het spits af met haar presentatie. Zij vertelt je over een handboek voor woningcorporaties, waarmee het eenvoudig moet worden om circulair te renoveren. De publicatie leert je hoe je circulariteit in het renovatieproces kunt integreren. Erik Schotte en Ralph Herben van respectievelijk LIAG en Universiteit Maastricht nemen je op hun beurt mee naar een praktijkvoorbeeld van succesvol renoveren met oog op de toekomst.

De Tapijnkazerne maakt een verbinding van oud en nieuw en laat zien hoe een frisse transformatie het welzijn van studenten en leerlingen als een van de speerpunten had. Naast dit succesvoorbeeld van onderwijsvastgoed is er ook ruime aandacht voor het upgraden van de bestaande woningvoorraad. Expert Frank Doff van Itho Daalderop neemt je mee langs verschillende types vastgoed en de verschillende aanpakken ervoor.

Ook Martin Timmermans van Nijburg Industrie Groep gaat je inspireren en wel met het aanstippen van de transformatieopgave en -kansen. Hoe zorg je dat je excelleert in een transformatie van bijvoorbeeld een kantoorgebouw naar duurzame woningen en waar let je dan op? Timmermans beantwoordt je vragen.

Hier lees je het complete programma van het webinar Renovatie & Transformatie op 10 december aanstaande.