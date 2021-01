Van gesloten bastion naar transparante en flexibele werkomgeving

De renovatie en verduurzaming van het Rijkskantoor Surinameweg 4 (Haarlem) naar energielabel A+ zal worden uitgevoerd volgens het principe Open Up! Het bestaande gebouw blijft grotendeels intact en wordt verrijkt met erkers om de transparantie te verhogen en meer daglicht binnen te brengen.

De eigenaar van het pand, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft BAM Bouw en Techniek een Design & Build-opdracht verstrekt voor de renovatie en verduurzaming van het kantoor in Haarlem. De werkzaamheden starten in januari 2021 en BAM realiseert daarbij ook een uitbreiding met een volledig circulaire constructie. Het totaal voldoet na de renovatie aan energielabel A+.

Het Rijkskantoor (1981, 10.064 m2) is oorspronkelijk ontworpen door architectenbureau Arnold Numan Oyevaar en bestaat uit geschakelde achthoekige blokken op een U-vormige plattegrond. Het pand bezit een karakteristieke gevel, opgebouwd uit betonnen platen en felgekleurde aluminium kozijnen.

Comfortabele werkplekken

Het karakter, de vorm en de structuur van het gebouw vormen een goede basis om het gebouw te transformeren tot een kantoor dat beantwoordt aan de eisen van deze tijd. Door het gebouw transparanter te maken, gaan de toekomstige gebruikers een prettige kantooromgeving ervaren met een goede balans tussen een open kantoorvloer en rustige en comfortabele werkplekken.

Het ontwerp is het resultaat van de integrale samenwerking tussen BAM Bouw en Techniek – Projecten, MVSA Architects, Space Encounters, Copijn en DGMR. BAM Advies & Engineering is verantwoordelijk voor de installatietechnische en constructieve ontwerpwerkzaamheden.

Open Up!

Leidend principe voor het gehele ontwerp is het concept Open Up! Met als doel het bestaande gebouw te transformeren van een gesloten bastion naar een lichte en transparante werkomgeving. Het bestaande gebouw blijft grotendeels intact en wordt verrijkt met erkers. Dit verhoogt de transparantie, brengt meer daglicht naar binnen en zorgt voor een interactie tussen binnen en buiten.

Het open karakter wordt in het interieur doorgezet. De lange gesloten gangen maken plaats voor een grotendeels open werkvloer. Door een flexibele indeling is het interieur desgewenst eenvoudig aan te passen. Om meer ruimte te ervaren en karakteristieke gebouwelementen zichtbaar te maken, komen de gebouwinstallaties in het zicht.

De inrichting van de buitenruimte is eveneens geïnspireerd op het concept ‘Open Up’. Een daktuin vormt het verbindende element tussen het gebouw en het boslandschap. Hierdoor sluit het vernieuwde gebouw aan op de visie ‘Stad tussen de bomen’ van de gemeente Haarlem.

Hout

Naast de transformatie van het bestaande gebouw realiseert BAM een uitbreiding in de vorm van een circulaire, demontabele én remontabele aanbouw (380 m2). Om karakter toe te voegen en een duidelijk onderscheid te maken tussen het oude en het nieuwe gebouw, worden zowel de vloeren, wanden als constructie van de aanbouw uitgevoerd in hout.

Ook voor de bestaande bouw wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van circulaire, hergebruikte materialen. Zo worden de kernen bekleed met de aluminium plafondpanelen uit het bestaande pand en worden bestaande installaties (deels) hergebruikt.

Volgens planning kan het gebouw in 2023 weer in gebruik worden genomen. Na oplevering is Rijkswaterstaat de nieuwe gebruiker van het Rijkskantoor. BAM zal gedurende een periode van twee jaar het ‘meerjarig onderhoud’ gaan uitvoeren.

Bron: Persbericht BAM

Foto's: © Afbeelding Parallel, BAM Bouw en Techniek – Projecten, MVSA Architects, Beyond Space, Copijn en DGMR