Duurzaamheid Dopper inspireert Dura Vermeer

Met de introductie van een hippe waterfles gaf Dopper een inspirerende impuls aan de mondiale strijd tegen plastic zwerfafval. Het nieuwe bedrijfspand moest daarom ook aan de hoogste duurzame en circulaire eisen voldoen. Het renovatiebedrijf van Dura Vermeer wist wel raad met de bevlogenheid van Dopper.

Tekst: Ysbrand Visser

Foto boven: Het monumentale Oceans in Haarlem, foto: Laurens Kuijpers

Het pand dat Dopper in september 2020 in Haarlem betrok, is geheel in lijn met circulaire principes een al bestaand gebouw in plaats van nieuwbouw. Een monumentaal pand zelfs, waarbij tijdens de renovatie de kozijnen met stoeltjesprofielen zijn voorzien van monumentenglas. Door de coronapandemie is het pand nu slechts gedeeltelijk bezet. De werknemers van Dopper zijn onderweg naar klanten en werken thuis, omdat dit ook aansluit bij de bedrijfsfilosofie, aldus oprichter Merijn Everaarts.

Foto rechts: Merijn Everaarts, foto door Cindy van Hees

“Uit een intern onderzoek bleek dat we het kantoor maar voor de helft van de mensen nodig zouden hebben. En dat het kantoor meer als ontmoetings- dan als werkplek zou worden gebruikt. Onze medewerkers wonen vaak ook buiten Haarlem en willen liever niet reizen. In coronatijd staat voor mij verder de voorbeeldfunctie voorop en ik heb hen verzocht niet hier te werken, ook al is het nieuwe klimaatsysteem in het pand gecertificeerd coronaproof.”

Dopper

Dopper begon letterlijk op het strand, waar Merijn Everaarts zich na een zonnig dagje verbaasde over de grote hoeveelheden plastic afval die door de wind en vloed de zee in dreven. Een ontwerpwedstrijd leverde de markante kunststof waterfles op, die wereldwijd bekendheid geniet en ook inmiddels in het duurzamere staal en glas wordt gefabriceerd. Laat je eigen naam erop zetten en je wilt hem nooit meer kwijt. Zet hem op tafel en je maakt een duurzaam statement. Everaarts: “Duurzaamheid voor mij bovenaan. Ik leef met respect voor mens en natuur. Ik was gefrustreerd over al dat plastic afval met de plastic soep als gevolg. Ook omdat we plastic zelf allemaal binnenkrijgen. De frustratie zit dus niet alleen bij de petfles, maar ook bij zaken als microplastics en synthetische kleding.”

In twaalf jaar tijd groeide Dopper steeds verder uit zijn jasje. Van oude school naar gebruikte rechtbank, van oude (Union) chocoladefabriek naar de nieuwe huisvesting in een voormalig laboratorium uit 1935. Kosten van de hele verbouwing en inrichting, waarvan Dura Vermeer een deel op zich nam: 6 miljoen euro. Dopper kent verder een productielocatie in Emmen en een warehouse in Zaandam. Everaarts: “Met een knipoog naar Dopper kreeg het nieuwe pand de naam ‘Oceans’. We willen niet alleen de oceanen beschermen, maar door onze bedrijfsfilosofie echt een verandering teweegbrengen. Door met een rimpel een golf te veroorzaken.”

“Ik wilde een plek vinden”, vervolgt Everaarts, “waar we echt konden landen, groeien, maar ook krimpen. Een pand waar dus ook andere bedrijven welkom waren. Er was verder ook vraag naar het gevoel van een festivalsfeer, waardoor we zijn gaan zoeken naar locaties met charme. Uiteindelijk is het dit pand geworden, dat we hebben omschreven als Hemelse Werkplek.”

Everaarts schetst in vergelijkbare bewoordingen de eigenschappen van het gebouw ‘Oceans’. Met ‘The Undercurrent’ (onderstroom) in de kelder, waar de ideeën kunnen opborrelen die je een verdieping hoger laat bezinken in restaurant ‘Mama Gaia’ (moeder aarde). Daarboven vind je op het ‘Dunes Level’ (duinen) de rust om je plannen verder uit te werken. De mens stond volledig centraal bij het ontwerp, aldus Everaarts, zodat er in het kader van de WELL-certificering ook aandacht was voor het uittreden van kunststoffen uit zaken als vloerbedekking of verf. Verder was daglichttoetreding erg belangrijk. Vandaar de vele glazen wanden die - via een depot - afkomstig zijn uit de Rembrandttoren in Amsterdam.

Betrouwbaar

Om een en ander te realiseren zocht Everaarts naar een betrouwbare partner, zoals ze die al kennen in Dopper-producent VDL Wientjes uit Emmen. “VDL is een zeer betrouwbaar bedrijf en een superfijne partij om mee samen te werken. Zij gaan niet voor de kortetermijnwinsten, maar voor duurzaamheid op de lange termijn. Zo is ook Dura Vermeer in beeld gekomen.”

Foto rechts: André Köster, foto door Martine Krekelaar

André Köster, directeur Dura Vermeer Renovatie Midden West, beaamt dat: “Wij zijn een partner die goed aansluit bij de visie van Dopper op duurzaamheid, betrouwbaarheid en het niet gaan voor het korte gewin. Wij zijn een familiebedrijf en zijn op een goede, maatschappelijk verantwoorde wijze al 165 jaar succesvol. Daarbij ligt onze focus met name op innovatie, digitalisering en duurzaamheid.”

De genoemde glazen systeemwanden vindt Köster daar een tot de verbeelding sprekend voorbeeld van. “Het is ook een mooi uitgangspunt van Dopper om zo min mogelijk materialen toe te passen. Door het ‘weglaten’ doe je ook heel erg aan duurzaamheid. Als je nu binnenkomt voel je gewoon de eenvoud en dat voelt heel goed.” Everaarts vult aan: “Het pand bestaat al bijna honderd jaar en de insteek is dat we het hebben klaargemaakt voor de komende honderd jaar.”

WKO met buren

Andere opmerkelijke details zijn de waterloze toiletten en het gerecycled papier, dat tegen het plafond is gespoten voor de akoestiek. De belangrijkste maatregel echter betreft de nieuwe duurzame klimaatinstallatie, zegt Everaarts: “Naast ons pand komen nieuwbouwwoningen. Het duurt nog anderhalf jaar, maar dan delen wij onze WKO-installatie met hen. Wij hebben een koudevraag en zij een warmtevraag en daarom is de bron in balans. Het is supergaaf dat we dat samen kunnen doen en wij dan helemaal van het gas af kunnen.” Andere initiatieven zijn zaken als circulair meubilair, geïoniseerde lucht en het vegan restaurant. “Met die laatste twee zaken houd je de mensen lekker fris en alert en dat voelen ze echt”, aldus Everaarts.

Het zijn allemaal keuzes die symbool staan voor een gedrevenheid en filosofie, die ook Dura Vermeer aanspreken. Köster: “Wij zijn ons als belangrijke speler in de bouwsector bewust van de impact die we kunnen hebben op het gebied van duurzaamheid. Daarbij is het juist het geloof in die duurzaamheid en het doorzettingsvermogen van Everaarts die ons inspireren. Pak iets beet en ga er volledig voor.”



Interieur Oceans, foto door Cindy van Hees

Duurzame keet

Köster: “Die filosofie zetten we bijvoorbeeld in bij een nog te starten renovatie van een groot kantoorgebouw. We willen daar graag het duurzaamste ketencomplex van Nederland neerzetten. Ik wil nu die stap maken en verkennen wat er écht nodig is. Het is een bewuste keuze, want er komen veel mensen te werken die je daarin kunt meenemen en het allemaal kunt laten beleven. Tot en met het omgaan met toiletten, afvalwater en het koffiezetten.”

“De eerste keer dat ik Everaarts hoorde praten over Dopper”, gaat Köster verder, “dacht ik: het is ook gewoon business. Maar nee, bij Everaarts zit het andersom. Hij heeft echt ergens intrinsiek voor gekozen en de business is erbij gekomen. Hij is succesvol geworden door die keuzes en motivatie en ik ben ervan overtuigd dat het dan heel snel een olievlek gaat worden.” Everaarts haakt in: “Wij noemen dat een rimpel in plaats van olievlek.”

Partnerships

Everaarts had hiervoor een ‘frustrerende’ verbouwing van zijn eigen huis achter de rug en hij vindt het in de bouw lastig communiceren. “Waar ík al met het eindpunt bezig ben, zijn bouwers bezig met het proces van vandaag. Köster en zijn collega’s hebben mij echter juist ontzettend goed geholpen. Ze vertelden me op een niet-vervelende manier hoe het werkt in de bouw en zij stonden ook open om mee te denken en gooiden niet de deur dicht. Dat gebeurde soms wel bij onderaannemers die geen partnership hadden met Dura Vermeer. Het proces met Dura Vermeer zelf was juist eerlijk, open en transparant.”

“Als hoofdaannemer in de bouw”, vult Köster aan, “waren we tot enkele jaren geleden gewend om in een hiërarchische structuur te werken. Daar komen we vandaan en zitten we deels nog in. Nu zijn we echter heel erg bezig met het inrichten van partnerships en we willen dat onze filosofie ook door partners wordt gedragen. Zo kunnen we het werk veel beter organiseren. Je moet ergens voor gaan staan, maar het blijft een duale wereld waarin ook nog traditionele klussen op de scherpste prijs worden aangenomen.”



Dunes level, foto door Dura Vermeer

“Everaarts zal heel traditionele dingen hebben ervaren bij ons, maar het was toch leuk om samen die zoektocht doen, van elkaar te leren en de visie van Everaarts in te vullen. Het schuurde weleens, maar dat is hartstikke goed.” “Ik ben ook nogal emotioneel betrokken bij alles wat ik doe”, besluit Everaarts, “dus bij elk kwastje of steen die gehakt wordt, zit ik er bovenop.”

Dat die impulsen ook overkwamen, kan Köster ten slotte alleen maar beamen. “Daardoor ben ik ook in mijn hoofd steeds duurzamer geworden. Dat zie je bijvoorbeeld terug in mijn elektrische auto en het gebruik van duurzame boterhamzakjes. Dat probeer ik nu ook uit te dragen bij Dura Vermeer. Bovendien is het zaak om onze partners te laten zien dat duurzaamheid geen extra geld hoeft te kosten. Als je het maar slim met elkaar oppakt.”

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Duurzaam Gebouwd #50. Het magazine is via deze link gratis in te zien.