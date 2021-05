Inzichten in verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen

TKI Urban Energy organiseert dit jaar een webinarreeks over de manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen. In vier webinars ontdek je welke kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook verkent TKI Urban Energy de innovatiebehoeftes op dat vlak en brengt de organisaties die daarnaar zoeken samen met aanbiedende partijen.

Vanuit vier verschillende invalshoeken krijg je allerhande kennis voorgeschoteld over het verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en doe je over de volle breedte vernieuwende inzichten op over het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen.

In elk van de vier sessies wordt ingezoomd op een ander thema. Maak de hele serie mee en je krijgt een totaalbeeld van alle zaken die er (kunnen) spelen en van (mogelijke) oplossingen die al bestaan of ontwikkeld gaan worden.

Zet daarom meteen deze data alvast in je agenda:

1 juni 2021 (15.00 - 17.00 uur)

Warmte & Koude op bedrijventerreinen: knelpunten & kansen

De laatste inzichten over het benutten van restwarmte & koude op bedrijventerreinen

6 juli 2021 (15.00 - 17.00 uur)

Zonne-energie op bedrijventerreinen: knelpunten & kansen

Een stappenplan om complexe zon-projecten toch te laten slagen

20 september 2021 (15.00 - 17.00 uur)

Energierenovaties op bedrijventerreinen: knelpunten & kansen

De bedrijfshal van de toekomst, ondernemen op een duurzaam bedrijventerrein

26 oktober 2021 (15.00 - 17.00 uur)

Elektrificatie op bedrijventerreinen: knelpunten & kansen

Hoe voorkomen we dat het elektriciteitsnet de belemmerende factor wordt?

De webinarreeks van TKI Urban Energy is vooral heel interessant voor eigenaren van utiliteitsgebouwen en bedrijventerreinen, parkmanagers, assetmanagers, duurzaamheidsmanager of -adviseurs, architecten, transitievisiemakers, gemeenten, omgevingsdiensten, ondernemersverenigingen, bedrijfskringen en verenigingen van bedrijventerreinen.