107 meter hoge woontoren Uptown voegt kleur toe aan Wijnhaveneiland

Het Wijnhaveneiland in Rotterdam is deze eeuw getransformeerd van een voormalig bedrijventerrein tot een aantrekkelijk woongebied. Een recente toevoeging aan dat gebied is de 107 meter hoge woontoren Uptown. De kleurrijke lamellengevel, die in verschillende facetten is toegepast, maakt het gebouw tot een frisse en toekomstbestendige verschijning.

Uptown omvat 178 appartementen, waarvan 150 huurwoningen en 28 koopappartementen inclusief een groot penthouse van 412 m² op de 34e verdieping. De plint heeft een commerciële functie. Daarnaast is voorzien in een parkeergarage over meerdere lagen en een fietsenstalling. Juist hier bewijst de Linius L.050 lamellenwand van Renson zijn toegevoegde waarde. “We zijn al tijdens de planontwikkeling door architect Jeroen Hoorn gevraagd om mee te denken over een passende oplossing voor de gevel van onder meer de parkeergarage,” begint Fabian Greveling, technisch commercieel manager bij Renson Ambassadeur Storax. “Al snel kwam de Linius L.050 lamellenwand ter tafel. Met name vanwege de veelzijdigheid in toepassingsmogelijkheden en het esthetisch fraaie karakter.”

Doorvalveilig

Storax verwerkt al meer dan 32 jaar de lamellenwanden van Renson en heeft zelfs mee aan het begin gestaan van de ontwikkeling van het systeem. “De Linius L.050 lamellenwand vervult bij Uptown een dubbelfunctie,” vervolgt Greveling. “De wand zorgt ervoor dat de parkeergarage, de fietsenstalling en trafo- en containerruimtes goed geventileerd kunnen worden en beschermd zijn tegen de weersinvloeden. De specifieke stand van de lamellen belemmert tevens de doorkijk. Om eenheid te creëren, zijn de lamellenwanden ook doorgetrokken over de niet-ventilerende gevels (bij de woningen) en ter plaatse van de binnentuin. In dit project komen veel zaken samen en werden aanvullende eisen gesteld bijvoorbeeld naar doorvalveiligheid toe. Door de lamellenwand doorvalveilig uit te voeren, kon een additioneel hekwerk achterwege blijven. Het mooie van Renson is dat zij altijd meedenken in dit soort projectspecifieke oplossingen. Dat is vaak nodig om een opdracht binnen te halen. Het is in dit project zelfs doorslaggevend geweest.”

Veelzijdigheid lamellenwand

Uptown is voor de fabrikant echt een voorbeeldproject, zegt Auke Bakker, commercieel directeur van Renson in Nederland. “Het laat zien waar we als fabrikant toe in staat zijn en toont de veelzijdigheid van ons lamellenconcept zowel wat betreft kleur, qua toepassingsmogelijkheden en als het gaat om oog voor detail. Anders dan een standaard afwerking zijn de lamellen ter plaatse van het voetgangersgebied op de hoeken in verstek aan elkaar gelast om scherpe punten te elimineren. Daarnaast lopen de lamellen door over de deuren, die daardoor nauwelijks opvallen in de wand. Ter hoogte van de woningen zijn de lamellen niet-transparant uitgevoerd als vaste gevelbekleding met isolatie erachter. De uitstraling blijft echter identiek aan de ventilerende delen. Voor elke situatie bieden we een passende oplossing. Storax weet ons concept als geen ander te vertalen in een best mogelijke maatwerkoplossing. Het is juist deze samenwerking die maakt dat we ons kunnen onderscheiden als een specialist in topkwaliteit aluminium gevelbekleding.”

Toekomstbestendig

Bijna alle facetten die denkbaar zijn met een lamellenwand, komen in Uptown samen. “Het valt te prijzen dat de architect uit zijn comfortzone is gestapt en een opvallende kleur aan de lamellenwand heeft gegeven,” vindt Greveling. Ook de bewoners zijn enthousiast en blij met de algehele uitstraling. “Het is hier heerlijk wonen midden in het centrum van Rotterdam,” vertelt Theo van der Weist die vanuit zijn appartement op de 30e verdieping een prachtig uitzicht heeft over de havenstad. “De lamellenwand oogt niet alleen fraai, maar ontneemt van buitenaf ook het zicht op de parkeergarage. Het zorgt voor een rustig en opgeruimd beeld. Een ander pluspunt is dat de wand voldoende ventileert, zodat je de uitlaatgassen niet ruikt in de garage. Een prettige bijkomstigheid is natuurlijk het onderhoudsvrije karakter.” Dat kan ook Alain Biever, vestigingsmanager bij Mvgm VvE, beamen, verantwoordelijk voor het onderhoud. “Het onderhoud beperkt zich tot het bewassen volgens de productspecificaties. We volgen hierin de VMRG-voorschriften. Eventuele reparaties aan de wanden kunnen we op een snelle en eenvoudige manier uitvoeren. De Linius L.050 lamellenwand past daarom goed bij de visie van ons bedrijf: samen maken we VvE’s toekomstbestendig.”