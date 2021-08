Kantoorkolos krijgt twee extra verdiepingen

Bij de herontwikkeling van het Ringpark-gebouw in Amsterdam-West bouwt Dura Vermeer twee extra verdiepingen op het bestaande pand. Deze ontwikkeling is een signaal van de oplevende vraag naar kantoorruimte.

De herontwikkeling van het Ringpark-gebouw is een project van vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter in samenwerking met Dura Vermeer. Het pand wordt hierna omgedoopt tot Rembrandt Park. Sinds de versoepeling van de corona-maatregelen signaleert Boelens de Gruyter een toegenomen interesse van bedrijven in kantoorruimte in de hoofdstad. Na ruim een jaar lang onzekerheid bij mogelijke huurders vanwege corona, lijkt het erop dat bedrijven nu knopen willen doorhakken over hun toekomstige huisvesting in de stad. “Het zoeken naar nieuwe kantoorruimte stond een tijd lang op pauze”, aldus Maarten de Gruyter (Boelens de Gruyter). “Nu de maatregelen minder streng zijn geworden lijken bedrijven gelukkig weer beslissingen te durven nemen.” Rembrandt Park blijkt vanwege de ligging in een park nabij het centrum een aantrekkelijk nieuw stukje stad voor elke type bedrijf, van start-ups tot multinationals.

Glas

Op het huidige gebouw van tien verdiepingen worden twee uit glas opgetrokken verdiepingen gebouwd, samen goed voor ongeveer 2.500 vierkante meter kantoorruimte met natuurlijke lichtinval en uitzicht over de stad. In totaal heeft Rembrandt Park een oppervlakte van 25.000m2 (VVO), inclusief fietsenstalling en commerciële plint.

Het bestaande paviljoen met uitzicht op het water en groen (Rembrandtpark) wordt opnieuw opgebouwd met gebruik van veel glas. Op de begane grond komt een restaurant dat voor iedereen toegankelijk is, met ook een groot terras aan het water. Rembrandt Park maakt de verbinding met het park dankzij een doorgang onder het gebouw en een brug over het water het park in. Vanwege de ligging tussen twee woonwijken en de nabijheid van het centrum ontstaat er een gebied waar zowel gewoond als gewerkt wordt.

Het Britse Round Hill Capital en Boelens de Gruyter verwierven het gebouw twee jaar geleden. Het kantoorgebouw ligt aan de Nachtwachtlaan op een perceel van 11.000 vierkante meter en kijkt uit op het Rembrandtpark, het een-na-grootste stadspark van Amsterdam. Rembrandt Park ligt op de grens van Oud-West en Nieuw-West en biedt een goede vestigingslocatie voor bedrijven die op zoek zijn naar een eigentijds, levendig en hoogwaardig kantoor. Het groene karakter van de omgeving wordt doorgetrokken in het gebouw en zal met een BREEAM Excellent certificaat compleet zijn. Het gebouw wordt in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd.

Onverminderde vraag

Met het project Rembrandt Park krijgt Amsterdam er een hoogwaardig kantoorcomplex bij. “Daar is in de hoofdstedelijke regio onverminderd vraag naar”, aldus De Gruyter. “En met name in toenemende mate naar kwalitatief goede en duurzame gebouwen.”

Boelens de Gruyter werkt bij de realisatie van Rembrandt Park behalve met internationaal investeerder, ontwikkelaar en asset manager Round Hill Capital ook samen met CBRE en JLL (verhuurmakelaars), HofmanDujardin (architect), Dura Vermeer Renovatie Midden West (aannemer), Bosman Bedrijven (installateur), INBO (technisch architect), Nieman (adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, installaties en duurzaamheid), Van Rossum Raadgevende Ingenieurs (constructeur), IGG (kostendeskundige), Eteck (exploitant WKO) en Lexence (juridisch advies).

Kijk voor meer informatie op www.rembrandt-park.com.