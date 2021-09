Claim jouw plek op de Inspiratiedag Renovatie

De bouwsector staat voor een fikse renovatie-opgave. Met duurzame materialen en integrale renovatieconcepten weet de sector kansen aan te grijpen, maar er liggen ook risico’s op de loer. Tijdens de Inspiratiedag Renovatie op 2 december diepen we deze thema's uit.

Op 2 december komen wij fysiek samen op de Inspiratiedag Renovatie om samen stappen te zetten binnen de woon-, zorg-, onderwijs en utiliteitssector. Wij laten de nieuwste integrale concepten voor renovatieprojecten zien, alsook welke duurzame materialen nu voor handen zijn om mee aan de slag te gaan.

Mis het niet en claim jouw plek op de beursvloer, zodat je jouw project, product of visie kunt presenteren aan ruim 400 professionals uit het renovatievakgebied. Wees er rap bij, want vol is vol!

Claim hier jouw spot op de beursvloer tijdens de Inspiratiedag Renovatie in Gorinchem.