De bouwsector staat voor een fikse renovatie-opgave waarbij thema’s als energie, milieuprestatie en innovatieve, duurzame en biobased materialen hoogtij vieren. Belangrijker misschien nog wel is de noodzaak om samen te werken, waarbij nieuwe samenwerkingsvormen opduiken. Hier liggen kansen en mogelijkheden, maar ook risico’s en randvoorwaarden.

Op 2 december komen wij fysiek samen op de Inspiratiedag Renovatie om samen stappen te zetten. Wij laten de nieuwste integrale concepten voor renovatieprojecten zien, alsook welke duurzame materialen nu voor handen zijn om mee aan de slag te gaan. Ook blikken we, samen met de wetenschap, vooruit op de toekomst. Wat kunnen we voor innovaties verwachten waar we nu alvast op kunnen voorsorteren?

Lezingenprogramma

De Inspiratiedag Renovatie wordt gevuld met een inhoudelijk sprekersprogramma, onderverdeeld in drie smaken: inspiratie en innovatie, integrale renovatieconcepten en duurzame materialen. Met drie keynotesprekers, een rondetafelgesprek en twintig kennissessies is er voldoende kennis en inspiratie op te doen gedurende de dag.

Beurshal

Next Level in Gorinchem biedt ruimte aan een waanzinnige beurshal, waar jij met jouw product, dienst of best practices binnen het renovatievakgebied kan staan. Doe kennis op, ontmoet nieuwe contacten of ontmoet bestaande relaties om jouw zakelijke netwerk te verstevigen.

Benieuwd? Lees hier meer.

Of meld je direct aan, het is gratis!