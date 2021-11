Inspiratiedag Renovatie verplaatst naar 21 april 2022

De Inspiratiedag Renovatie, een beurs met aanvullend lezingenprogramma over de nieuwste ontwikkelingen binnen de renovatiesector, is verplaatst naar 21 april 2022 in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Op de nieuwe datum zetten wij uiteraard hetzelfde sterke programma en beursconcept neer.

Zoals je tijdens de persconferentie van 12 november hebt kunnen horen, is het nog steeds toegestaan bijeenkomsten te organiseren met een maximum van 1.250 deelnemers. Als organiserend comité vinden wij dit echter niet verantwoord. Wij zijn van mening dat professionals hun werk moeten kunnen doen en dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat het aantal contactmomenten naar beneden gaat.

Daarom hebben we besloten de Inspiratiedag Renovatie op 2 december aanstaande niet door te laten gaan en te verschuiven naar donderdag 21 april. Ben je recent aangemeld voor de dag? Dan hoef je verder niets te doen, jouw aanmelding wordt automatisch omgezet naar de nieuwe datum. Nog niet ingeschreven? Meld je dan nu alvast gratis aan.

Beursconcept

De bouwsector staat voor een fikse renovatie-opgave waarbij thema’s als energie, milieuprestatie en innovatieve, duurzame en biobased materialen hoogtij vieren. Belangrijker misschien nog wel is de noodzaak om samen te werken, waarbij nieuwe samenwerkingsvormen opduiken. Hier liggen kansen en mogelijkheden, maar ook risico’s en randvoorwaarden.

Op 21 april 2022 presenteren onze exposanten de nieuwste integrale concepten en duurzame materialen voor renovatieprojecten. Kom in contact met meer dan 400 professionals uit de bouw en laat je inspireren door visies, producten en diensten, gericht op architecten, projectontwikkelaars, vastgoedorganisaties, bouwers en aannemers, woningcorporaties en zorginstellingen.

Inhoudelijk programma

Parallel aan de beurs loopt een lezingenprogramma vol inspiratie. Luister naar Reimar von Meding (KAW architecten) over het onderzoek Ruimte Zat in de Stad om de kansen voor de bestaande stad te tonen, en naar Saskia Oranje (DOOR architecten) over de lessons learned bij het circulair renoveren van woningen. Op het podium staan verder nog Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond), Wido Quist (TU Delft), Pascal Temming (hoofdsponsor Saint-Gobain Projects) en meer.

Neem alvast een kijkje naar het voorlopige programma.

Tot ziens op 21 april

We hebben veel positieve reacties ontvangen op het programma en het beursconcept en vinden het jammer dat de dag niet door kan gaan. Daarom kijken we uit naar een mooie editie op 21 april waarop we in Next Level Gorinchem elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Tot dan!