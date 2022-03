Transformatie: bekend kantoorpand wordt schoolgebouw

Van Wijnen heeft de renovatie- en sloopwerkzaamheden in de drie torens van het bekende Zandkasteel afgerond. Hierna wordt gestart met de transformatie tot schoolgebouw.

Het project in Amsterdam is onderverdeeld in twee fasen. De eerste fase bestond uit het renoveren van de buitenschil en intern amoveren. Dit is nu afgerond. In de tweede fase wordt het gebouw getransformeerd naar schoolgebouw zodat het in augustus 2023 klaar is voor gebruik.

Renovatie afgerond

Het afgelopen jaar bestonden de werkzaamheden onder andere uit het demonteren en verwijderen van installatiecomponenten, deels ook voor hergebruik. De cv-installatie werd daarbij voorbereid op de eindsituatie. Verder is de gevel van het gebouw schoongemaakt, hersteld en geïmpregneerd. De bestaande kozijnen zijn voorzien van coating en nieuw HR++ glas en de platte daken kregen een hoogwaardige isolatie en nieuwe dakbedekking.

Fase 2 is de daadwerkelijke transformatie van kantoorpand naar schoolgebouw. De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het pand met wanden, plafonds en vloerafwerking. Daarnaast worden de installaties aangepast naar de nieuwe situatie om te voldoen aan de huidige regelgeving. De centrale entree wordt vergroot, zodat deze beter toegankelijk is.

Ook komt er een constructieve aanpassing: een nieuw inpandig trappenhuis, zodat er voldoende vluchtwegen zijn, en een grote vide in de toekomstige schoolbibliotheek.

Samen met de opdrachtgever heeft Van Wijnen tijdens de voorbereidings- en renovatiefase zoveel mogelijk bestaande materialen veilig gesteld. Deze materialen, waaronder tapijttegels, plafondplaten en verlichting, worden hergebruikt tijdens de transformatie.

Bouwteam

Het hele plan is samen met het Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam in een bouwteam uitgewerkt tot aan het uitvoeringsniveau. Met de inbreng van diverse adviseurs en onderaannemers is het plan geoptimaliseerd. Dankzij deze manier van samenwerken werd de kennis van alle partijen in de planvormingsfase optimaal benut.

De gemeente Amsterdam wil dit project zo duurzaam en circulair mogelijk uitvoeren. Ook de partners van Van Wijnen hebben een duidelijke focus op duurzaamheid en circulariteit. Voor de demontage- en ontmantelingswerkzaamheden is I. Deegen & Zoon B.V. aangehaakt, een specialist in sloop-, grond- en asbestsaneringswerk. Uit dit project kwam een ruim aanbod aan mooie herbruikbare materialen, zoals meubilair, inventaris en systeemwanden. Deze materialen worden aangeboden via verschillende partners, waaronder alleshergebruiken.nl, troostwijkauctions.com en marktplaats.insert.nl.

