Oproep: gebruik leegstaand vastgoed voor opvang vluchtelingen

De miljoenen vierkante meters aan leegstaande gebouwen in Nederland moeten snel worden getransformeerd in extra woonruimte. Gezien de huidige wooncrisis én de vraag naar opvang van vluchtelingen roept een groot aantal organisaties de overheid op om hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren.

De opvang- en de wooncrisis kunnen volgens de initiatiefnemers van de oproep (Gideon) voor een groot deel worden bestreden door transformatie van leegstaand vastgoed. De huidige regels maken dat echter voor vastgoedeigenaren nu nog te risicovol. Bovendien duren de herbestemmingsprocedures vaak jaren. Volgens de laatste schattingen van onder meer adviesbureau Capital Value loopt het woningtekort in 2024 op richting 300.000 woningen. “In 2021 stond 39 miljoen vierkante meter vastgoed leeg. Een vlugge rekensom leert dat je daar 270.000 woningen van kunt realiseren”, aldus Sebastiaan Hameleers, Gideon en CEO van Respace.

Als de regels voor herbestemming versoepeld worden, kan veel leegstaand vastgoed (zoals kantoorgebouwen, industriële hallen, kerken en gymzalen) relatief snel worden omgebouwd tot degelijke woningen, waar vluchtelingen voor korte of langere periode een thuis kunnen vinden. Daarmee wordt voorkomen dat zij onnodig lang verblijven in tenten of andere tijdelijke locaties die niet voor wonen geschikt zijn. In ons land verblijven nu al duizenden vluchtelingen in zo’n provisorisch onderkomen.

Regelgeving tijdelijke huisvesting

De inzet van de betrokken organisaties is het verkorten van procedures en het verlengen van tijdelijke huisvesting in bestaand vastgoed naar twintig jaar. De oplossing daarvoor kan worden gevonden in reeds bestaande regelgeving. De huidige wetgeving kent in de vorm van de zogenaamde 'kruimelgevallenregeling' een goed basisinstrument voor de inzet van transformatie-oplossingen voor bestaande gebouwen. “Een belangrijk bijkomend voordeel van deze oplossing is dat je dan als overheid ook geen panden hoeft te vorderen en daadwerkelijk kwalitatieve woonvoorraad toevoegt”, stelt Hameleers.

Volgens Hameleers moeten we nu echt de handen ineenslaan en uit de mouwen steken: “Al heel lang wordt er aandacht gevraagd voor het oplossen van het woningtekort en het leegstandsprobleem in Nederland. Deze vluchtelingencrisis wakkert nu de noodzaak aan om leegstaand vastgoed op een goede manier in te zetten. De markt staat in de startblokken en we roepen nu de landelijke politiek, lokale overheden en pandeigenaren op om samen de strijd aan te gaan met de huidige inhumane situatie. De proportie ervan is zo enorm, we moeten dit nú doen!”

De brief is een initiatief van Gideon, de beweging van koplopers in de bouw die de transitie in de sector willen versnellen. De Gideon-beweging roept je op deze noodkreet aan de Tweede Kamer te ondertekenen op Gideonstribe.nl en daarmee bij te dragen aan een snellere, humane opvang van vluchtelingen.

Meer dan honderd partijen hebben de brief al ondertekend, onder wie: Dura Vermeer, Van Wijnen, Maurits Groen, Pablo van der Lugt, Andy van den Dobbelsteen, Yvette Watson, Norbert Schotte, Jan Willem van de Groep, Marjet Rutten, Squarewise en PHI Factory.

