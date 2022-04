Met label B ben je er nog niet

Ben je ook op zoek naar inspiratie over de verduurzamingsroutes voor de bestaande bouw? Meld je dan aan voor het gratis webinar ‘Help, ik heb gemiddeld Label B, Wat nu?’ (12 mei). Vooral woningcorporaties en vastgoedverhuurders zullen die dag aan hun trekken komen.

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om hun bezit verder te verduurzamen dan label B. Zo heeft Aedes met het rijk afgesproken dat bij vervanging van cv-ketels gekozen dient te worden voor een duurzaam alternatief. Bovendien willen huurders graag af van hun hoge gasrekening. Wat is hiervoor de beste stap?

Route naar verduurzaming

Er zijn meerdere routes mogelijk: de korte klap om gas te besparen via de hybride route of in één keer van het gas af via de all-electric route.

Itho Daalderop en Trans-id nemen je in het webinar graag mee op deze routes en tonen praktijkvoorbeelden over hoe deze bij woningcorporaties worden toegepast.

De sprekers tijdens dit webinar zijn:



Niek de Jong, category manager Renewables



Stephan Stoffer, manager Trans-id

Presentator: Henk Wind

Doelgroep: woningcorporaties, vastgoedverhuurders, adviseurs en installateurs

Het webinar vindt plaats op donderdag 12 mei 2022, van 12.30 tot 13.30 uur, en is na inschrijving gratis te volgen.