Deze tool maakt circulair onderhoud en CO2-impact meetbaar

OnderhoudNL Totaal heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar kan maken en kan optimaliseren op het gebied van CO 2 -belasting en circulariteit. Deze indicator heet MKI-Onderhoud (Milieu Kosten Indicator). Je leest er alles over in een nieuwe, gratis whitepaper.

In het Klimaatakkoord besloten we dat we niet alleen een CO 2 - en energieneutrale omgeving creëren, maar ook een volledig circulaire economie. Hoewel we nog niet zijn aangekomen bij het eindstation, zetten we wel stappen naar die nieuwe werkelijkheid. Hoe ver zijn we nog verwijderd van 100% circulair bouwen én onderhouden?

Onderhoudsbedrijven die een volgende stap richting het circulair renoveren van een (huur)woning willen maken, kunnen alvast aan de slag met een eerste rekentool die is ontwikkeld voor renovaties van platte daken.

“Onderhoudsbedrijven zijn per definitie al circulair, zonder dat ze het zelf weten, want ze verlengen zoveel mogelijk de levensduur en hergebruik van materialen en gebouwen”, Aldus Edwin Meeuwsen van OnderhoudNL. “Neem je een gebouw onder handen, dan wil je weten of je aanpak circulair is of niet. Dat willen onze leden graag onderbouwen en we zagen de behoefte voor een meetmethode.”

“We werkten samen met onder andere W/E adviseurs om MKI-Onderhoud te maken, een indicator voor circulariteit en CO 2 -impact bij renovatie en onderhoud. Partijen als het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), TKI Urban Energy en projectpartners als TU Delft ondersteunden bij de creatie van de methodiek. De indicator sluit aan op Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en de landelijke methode voor het meten van circulariteit [CB’23, red.]. Daarnaast maakt de indicator gebruik van Levenscyclusanalyse-data (LCA) uit de Nationale Milieudatabase (NMD) en is het instrument een onderdeel van Kwaliteit in Balans (KiB) en kan het als indicator voor prestatieafspraken worden toegepast.”

