Energiezuinig renoveren, mét goede luchtkwaliteit

De strenge eisen op het vlak van energiezuinigheid zorgen ervoor dat renovaties vragen om een combinatie van ingrepen: niet alleen isoleren, maar ook energiezuinig verwarmen en ventileren. Met het juiste, vraaggestuurde, centrale ventilatiesysteem combineer je die opgaven en zorg je voor een gezond binnenklimaat voor bewoners. Dat blijkt uit een praktijkcasus van Renson bij de renovatie van een eengezinswoning uit 2002 in het Belgische Ophain.

Uit een audit bleek dat de woning op verschillende energievlakken toe was aan een revitalisatie. Een aantal jaren geleden bleek een eerste renovatiefase niet voldoende voor een energiezuinige woning anno 2021. Met de fors stijgende energiekosten loonde het zeker om de woning aan te pakken en duurzaam te maken. “Een nieuwe verwarmingsketel alleen lost het probleem niet op”, weet Thierry Massagé sindsdien. “Het gaat om een combinatie van ingrepen die daarvoor moet zorgen. En dus werden intussen ook het dak en de muren geïsoleerd en werd er nu ook een centraal ventilatiesysteem geplaatst.”

Op maat ventileren

Renson Ambassador PTP Concept werd in de arm genomen voor de installatie van het centrale ventilatiesysteem. Pascal Pinter van PTP Concept (foto rechts) stelde voor om de Healthbox 3.0 als centrale unit op de zolder te plaatsen. Daarin zag hij het ideale toestel voor renovatie of na-installatie in een bestaande woning. “Zeker in combinatie met de Easyflex luchtkanalen van Renson”, vertelt hij, “want die plat-ovalen en flexibele kunststof leidingen kan je heel gemakkelijk op de betonvloer van de zolderruimte kwijt. Het enige wat ik hier hoefde te doen, was door te boren naar de verschillende ruimtes eronder, om daar af te werken met een afvoerroostertje. Hier werden naast de voor de hand liggende natte ruimtes, zoals toilet en badkamer, ook drie slaapkamers op de Healthbox aangesloten. Je kunt op dit centrale ventilatietoestel tot maar liefst elf ruimtes aansluiten om individueel op maat te ventileren.”

Het toestel meet de luchtkwaliteit aan de hand van de relevante sensoren per ruimte. In de badkamer is dat een vochtsensor, voor de slaapkamers doet een CO 2 -sensor het werk en in het toilet worden geurtjes gemeten. Zo weet het toestel automatisch per aangesloten ruimte waar en wanneer het meer moet ventileren.

Geen filters

Dat komt ook de energiezuinigheid ten goede, want de ventilatie-unit gaat nooit ineens de hele woning ventileren, als dat bijvoorbeeld ’s nachts alleen in de slaapkamers nodig is. “Bijkomende voordelen zijn dat er geen filters te vervangen zijn en het onderhoud heel beperkt is”, voegt hij er nog aan toe.

“Dat maakt voor mij de Healthbox 3.0 tot het beste onder ventilatiesystemen op de markt. Zeker omdat je ook als installateur het voordeel hebt dat de installatie supervlot verloopt dankzij de automatische kalibratie. Je kunt de verfijnde inregeling voltooien via de installatie-app in plaats van per ruimte te moeten meten en bijregelen.”

Ondergeschoven kindje

Renovaties gaan in gesprekken meestal over het type dak, vloer of raam, merkte Massagé (foto rechts). “Maar ventilatie komt nauwelijks ter sprake en je kunt vocht, CO 2 of schadelijke stoffen in de binnenlucht niet zelf detecteren. Daardoor merk je bijvoorbeeld eigenlijk pas te laat welke schade vocht kan aanrichten als er niet tijdig wordt geventileerd. Daarom vind ik dat het bijna verplicht moet worden om goede ventilatie te regelen. Anders kom je in een supergeïsoleerd en luchtdicht gebouw te wonen, waar de vervuilde binnenlucht niet weg kan.”

Pinter sluit aan: “Vocht dat condenseert op de koudere plekken in huis, zorgt niet alleen voor schade aan de woning, maar CO 2 en VOC’s leveren de bewoner daarnaast ook ongezonde binnenlucht op. Daarom is het zo interessant dat bewoners via een app voor hun aangesloten Healthbox 3.0 kunnen volgen hoe het met de kwaliteit van de binnenlucht gesteld is.”

Berging

Restte in deze woning nog de berging. In tegenstelling tot de andere geventileerde ruimtes bevindt die zich op de benedenverdieping, ver weg van de Healthbox 3.0-ventilatie-unit op zolder. Het was dus een stuk moeilijker om die in een bestaande woning aan te sluiten op het centrale ventilatiesysteem.

Pinter vond de oplossing in de Renson Waves: “Eigenlijk werkt die op exact dezelfde, slimme en vraaggestuurde manier als de Healthbox 3.0”, verklaart hij die keuze. “Alleen heb je hiervoor geen luchtkanalen nodig, want de Waves wordt net zoals een buisventilator geplaatst, met rechtstreekse afvoer naar buiten. Vocht-, VOC- en CO 2 -sensor meten ook hier de binnenluchtkwaliteit, dus alleen voor deze aangesloten ruimten. De decentrale ventilator stemt daar zijn ventilatieniveau op af.”

Dit artikel verscheen deze zomer in het gratis digitale magazine Gezondheid.