Programma Verbouwstromen wil duurzame renovaties versnellen

Vier partijen die actief zijn in de verduurzaming van de woningbouw bundelen hun krachten in het nieuwe programma Verbouwstromen. De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw & Techniek en TKI Urban Energy willen opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen ontwikkelen, passend binnen de verschillende klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050.

Voor iedereen moeten er sneller duurzame, comfortabele en gezonde woningen beschikbaar komen. Dat is het doel van Verbouwstromen, een nieuw programma van de vier bovengenoemde organisaties. Zij bundelen daarbij hun kennis, expertise en netwerken op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en natuurinclusief en circulair bouwen. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad moet een boost krijgen dankzij opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen.

Vraag en aanbod

De vier organisaties willen een lerend en adaptief programma ontwikkelen, dat zich snel kan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Het is daarbij essentieel dat er samenwerkingsverbanden komen waarin de vraag- en de aanbodzijde aan elkaar worden gekoppeld. Die combinaties gaan support krijgen van Verbouwstromen en dat alles biedt mogelijkheden voor kansrijke initiatieven en stimuleert nieuwe manieren van werken in de (ver)bouw.

Verbouwstromen richt zich nadrukkelijk op aanbieders van opschaalbare verduurzamingsconcepten, duurzame (ver)bouwers die willen samenwerken om tot versnelling te komen en woningeigenaren die liever vandaag dan morgen hun bezit willen verduurzamen. Het programma start vanaf voorjaar 2023 met de verspreiding van kennis en ondersteuning vanuit het team Verbouwstromen.

Verbouwstromen draagt bij aan het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving en wordt daarom mede mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie vind je binnenkort op de in aanbouw zijnde website www.verbouwstromen.nu en via info@verbouwstromen.nu. Via dat e-mailadres kun je je nu al aanmelden voor de nieuwsbrief van Verbouwstromen.

Aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van Verbouwstromen (v.l.n.r.): Teun Bokhoven (bestuursvoorzitter TKI Urban Energy) , Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter TKI Bouw & Techniek), Leen van Dijke (bestuursvoorzitter Stroomversnelling) en Rob Haans (bestuurslid De Bouwcampus).