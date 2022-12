Hergebruik modulaire klaslokalen als flexwoningen Oekraïners

In twaalf weken tijd is in Yerseke iets bijzonders gerealiseerd. Daar worden 102 Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in een nieuw complex van flexwoningen. Tot voor kort waren dit nog modulaire klaslokalen die in Scandinavië ongebruikt stonden te wachten op een nieuwe bestemming.

2022 is onmiskenbaar het jaar van de Russische inval in Oekraïne. Ook Nederland werd daar op tal van manieren bij betrokken. Naast wapenleveranties en stijgende energieprijzen is ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een actuele kwestie. In Yerseke (gemeente Reimerswaal, Zeeland) is voor dat laatste een bijzonder project gerealiseerd. Het bedrijf Reboxd, internationaal leverancier van flexwoningen, levert daar deze maand een onderkomen af dat eerder dienst deed als schoolgebouw. Het tijdelijke complex is binnen twaalf weken duurzaam gebouwd met modulaire units, die op tasvelden in Scandinavië ongebruikt stonden te wachten op een volgende bestemming. Vervolgens zijn ze verbouwd tot hoogwaardige, verplaatsbare woningen.

Duurzaamheid

Er zijn zoveel mogelijk duurzame materialen toegepast in de basismodulen die zijn hergebruikt. De units zijn in samenwerking met lokale partijen omgebouwd tot warme, veilige en comfortabele woningen die ook weer herbruikbaar zijn. Vrijwel alle losse onderdelen van de oorspronkelijke modules zijn opnieuw gebruikt, tot kranen en stopcontacten aan toe. Daar waar nodig zijn zaken verbeterd en vervangen om op die manier goed functionerende én prettige woningen te maken. Het geheel op basis van een minimale impact op grondstoffen en energieverbruik.

Het casco van de Reboxd-woningen bestaat uit een houtskelet frame van gelamineerd hout met daarin steenwol isolatie. De elementen die nog zijn toegevoegd, zoals trappen en galerijen, zijn voornamelijk van onbehandeld Douglashout. De flexwoningen zijn gesitueerd rond een gemeenschappelijke binnenplaats met een gezamenlijke ruimte.

Ook bij het transport keek Reboxd naar de duurzame opties, met name ook omdat het een transport over een grotere afstand betrof. Dan is vervoer over water de meest duurzame oplossing. In plaats van honderd vrachtwagens was één vrachtschip voldoende, wat zorgde voor minder energieverbruik en uitstoot. Ook werd getracht met het schip zo dicht mogelijk bij de bouwlocatie aan te meren.

De verwarming, verlichting en ventilatie-installaties zijn allemaal vernieuwd. Als reden noemt Reboxd de energiezuinigheid en de (beperkte) levensduur van de bestaande installaties. De woningen worden nu verwarmd met elektrische radiatoren. De verlichting is vervangen door ledverlichting en ook de ventilatie-units en douchekoppen zijn (extra) energiezuinig. In de flexwoningen is verder nieuwe keukenapparatuur met energielabel A++ aangebracht.

Herbruikbaarheid

In het algemeen worden Reboxd-woningen zo ontworpen dat ze eenvoudig verplaatsbaar zijn. Wanden worden dubbel uitgevoerd en installaties worden tussen de modulen met flexibele koppelingen uitgevoerd. Stijgleidingen gaan buitenlangs, waardoor er geen complexe doorvoeringen zijn door de woningen.

De afmetingen en het gewicht van de modulen zijn zodanig dat ze met eenvoudige middelen kunnen worden vervoerd en geplaatst. Een dure fundering is meestal niet nodig, waardoor bij het verplaatsen van de woningen zo min mogelijk resten achterblijven. Alles is erop gericht om de woningen snel en kostenefficiënt te kunnen verplaatsen.

De indeling van de woning is zo gekozen dat de woningen bewoond kunnen worden door een gezin, maar ook door een groep. Met name bij noodopvang is dit een belangrijke eis. Ten aanzien van geluidsoverlast zijn de kamers onderling zeer goed geïsoleerd. Verder zijn er extra voorzieningen voor de brandveiligheid om het gebouw geschikt te maken voor meerdere gebruikstoepassingen. Dat laatste was ook een eis van de gemeente Reimerswaal. Het hele complex kan later verplaatst worden en in een andere, meer kleinschalige opzet op meerdere locaties worden ingezet voor de huisvesting van bewoners uit Reimerswaal.

Tijdelijk

Deze flexwoningen vormen nu een tijdelijke oplossing, vooral bedoeld voor Oekraïense vrouwen en kinderen die op dit moment niet in hun thuisland kunnen verblijven. Het complex gaat voor maximaal vijf jaar door de Oekraïeners worden bewoond. Zodra zij doorstromen naar permanente huisvesting of kunnen teruggaan naar hun thuisland, kunnen de flexwoningen eenvoudig worden getransporteerd naar een andere locatie.

Eén van de bewoners, Arseniy, is dankbaar dat hij en zijn landgenoten zo goed worden opgevangen: “Wonderful people in Yerseke!” Arseniy krijgt een eigen kantoor binnen het wooncomplex en zet zich in als intermediair en vertaler voor de Oekraïeners en de gemeente.

Ook José van Egmond, burgemeester van de gemeente Reimerswaal, is ten slotte erg content met deze realisatie: “Wij zijn blij dat we met deze snelle huisvesting van Reboxd in zeer korte tijd alle Oekraïense vluchtelingen, die tot nu toe op de camping in Yerseke verbleven, een verantwoorde, warme en prettige plek kunnen bieden om te wonen en te leven.”

