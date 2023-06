Talkshow: slimme aanpak om sneller woningen te renoveren

Studio Uptempo! breidt uit! Naast de Talkshow-video zijn de programma’s van Peter Linders en Niels Rood nu ook als podcast te beluisteren. Met ‘Renovatiestromen’ als centrale thema, neemt deze keer Ludwig Smits plaats aan tafel.

Ludwig Smits (De Variabele, links op de foto) is een van de personen achter het initiatief CTRL 2050. Dit is een innovatieve aanpak om ongeveer veertig procent van het sociale vastgoed in Nederland op een ingrijpende manier te verduurzamen. Het project richt zich specifiek op rijtjeswoningen die gebouwd zijn tussen 1946 en 1983. Daarbij kan via gestandaardiseerde en geïndustrialiseerde processen een groter aantal woningen sneller worden gerenoveerd.

De video en podcast wordt gepresenteerd door Peter Linders (rechts) van het TKI Urban Energy-programma Uptempo! Je vindt ze hieronder, maar ook op bekende de platforms van TKI Urban Energy en Duurzaam Gebouwd.

Podcast: Soundcloud - Spotify.

Bekijk ook:

Talkshow 1: Biobased isoleren

Talkshow 2: Betaalbaarheid woningverduurzaming

Talkshow 3: Gezond binnenklimaat

Met dank aan Peter Linders en Niels Rood (TKI Urban Energy)

Beeld (bovenaan): Shutterstock