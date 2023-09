<span>‘Transformatie vraagt ontwerp van multifunctionele gebouwen’</span>

Een veelgehoorde oplossing om de woningnood op korte termijn (gedeeltelijk) op te lossen is transformatie van bestaand vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande kantoren die worden omgevormd naar woningen. Eenvoudiger gezegd dan gedaan: “Op dit moment worden kantoren zo ontworpen dat ze lastig zijn om te bouwen naar woningen of een hotel.”

Die situatie schetst sector specialist real estate Sophie Kraaijeveld bij ING Sector Banking. Dat komt door verschillende factoren: “Een kantoor heeft vaak diepe etages, waardoor er voor woningen te weinig daglicht is. En de transformatie van traditionele kantoren is duur, er moet veel aan getekend worden en de bouw is kostbaar.”

Waarde van omgevormd vastgoed

Die kosten staan niet in verhouding tot de waarde die omgevormd vastgoed vertolkt als appartementengebouw. Dus blijven de functieloos geworden gebouwen vaak staan en is het afwachten op een alternatief. Of: sloop en vervolgens nieuwbouw, wat weer materialen kost. Kraaijeveld pleit dan ook voor ontwerpen waarin rekening gehouden wordt met een transformatie naar een andere functie.

Door onder andere rekening te houden met meerdere functies, zoals wonen, kantoor en maatschappelijk, is het laster eenvoudiger om bouwtechnisch aan te passen. Volgens Kraaijeveld ligt het ontwerpen van dergelijke ‘multi-purpose’ gebouwen bij de architecten en de opdrachtgevers. Daarnaast zijn taxateurs aan zet om de flexibiliteit van een gebouw op waarde te schatten. En is de gemeente aan zet als een gebouw een woonbestemming nodig heeft om te kunnen ‘verkleuren’ naar appartementen.

Redeneer vanuit Total Cost of Ownership

“Het bouwen van een adaptief gebouw is in eerste instantie vaak duurder, maar door de langere levensduur wel duurzamer en goedkoper over de hele levensduur.” Wanneer de Total Cost of Ownership (TCO) terugkomt in de waardering, kunnen investeerders en financiers de hogere investering financieren.