Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties en ontdekt hoe je het isolatieproces opschaalt. In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op van het sprekersprogramma en stellen we je voor aan Serena Scholte van Taskforce Natuurinclusief Isoleren en David van der Veen, ecoloog en projectleider bij provincie Utrecht.

Een uitdaging bij het verduurzamen van woningen is nog het veilig stellen en ondersteunen van beschermde diersoorten. Het Soorten Management Plan moet de oplossing geven. Dit plan is uitgewerkt in de provincie Utrecht, waar tientallen isolatiebedrijven werden opgeleid om op deze manier te werken.

Werkwijze en implementatie

Vanzelfsprekend wil je weten wat de invoering van het plan voor jouw organisatie betekent. Ecoloog en ontwikkelaar van het plan David van der Veen en Serena Scholte van Taskforce Natuurinclusief Isoleren vertellen je over de werkwijze en de landelijke implementatie.

