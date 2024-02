Renovatie zonder spijt, het kan!

Renson organiseert in samenwerking met Duurzaam Gebouwd een webinar waarin je leert hoe je kunt renoveren zonder spijt. Experts praten je bij over een toekomstbestendige renovatieaanpak en geven praktische handvaten om jouw woningportefeuille duurzaam én gezond te maken. Schrijf je op deze pagina in voor het webinar.

De renovatieopgave staat voor veel corporaties hoog op de agenda, maar een veel gehoorde vraag is: hoe gaan we dat aanpakken? Met een no-regret isolatiestandaard op de rol en een ‘Startmotor’ om woningen versneld aardgasvrij te maken zijn er veel initiatieven om kennis van te nemen. Maar wat is nu echt belangrijk en hoe maak je keuzes in ontwerp en uitvoering die over tien jaar nog toekomstbestendig zijn?

Toekomstbestendige renovatieaanpak

Over dat onderwerp vertellen experts je meer. Zij laten je zien hoe je niet alleen op het vlak van energie hoge ogen gooit, maar dit hand in hand laat gaan met gezondheid. De volgende professionals maken deel uit van het programma: Bas Hasselaar, adviseur duurzaamheid bij DGMR en voorzitter Active House Nederland en Marc van den Elzen, Concept Advisor bij Renson. Zij vertellen je onder andere over een holistische benadering van bouwen vanuit Active House en geven praktische tips over toekomstbestendige renovatie.

Inzicht in oplossingen

Aan het einde van het webinar ben je op de hoogte van hoe je inzicht verkrijgt in je bezit en een toekomstbestendig ontwerp maakt. Ook weet je welke oplossingen er zijn om het binnenklimaat gezond te maken en bewoners te ontzorgen. Daarnaast weet je hoe je inspeelt op actualiteiten als hittestress en krijg je advies op het gebied van bewonersgedrag. Als klap op de vuurpijl geven de experts je een toekomstvisie over het ontzorgen van bewoners en laten ze hiervoor een innovatieve oplossingsrichting zien.

Gratis inschrijven

Enthousiast? Je schrijft je eenvoudig en gratis in voor dit webinar, waarin je binnen een uur alles te weten komt over kansen voor renovatie en versnelling in dit onderwerp. Je treft online gelijkgezinden die je direct advies geven en kunt je netwerk fors uitbreiden met verduurzamingsprofessionals. Schrijf je hier in.