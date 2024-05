Circulair renoveren en CO2-reduceren in e-zine

Nu de nieuwbouwopgave op diverse plekken vertraging oploopt vanwege netcongestie en vertraagde afgifte van vergunningen, zijn de ogen gericht op renovatie. Terecht wordt een lans gebroken voor het beter benutten van de bestaande voorraad. De slag die de bouw- en vastgoedsector kan slaan op het vlak van circulaire renovatie en CO2-reductie, lees je in het nieuwe e-zine.

In het e-zine belichten we andere manieren van bouwen. Gemene deler: alle partijen zorgen voor positieve impact. Zo worden er oplossingen toegepast om binnen de kaders van de nieuwbouwopgave en de uitdagingen rondom netcongestie, tóch te verduurzamen. Ook wordt de nadruk gelegd op circulair renoveren en de winst die te halen is als we ons richten op vermindering van de uitstoot van materialen.

Daarom belichten we het rapport ‘Circulaire Energierenovaties’, laten we de kracht zien van circulaire ketensamenwerkingen en krijgen we tools aangereikt om te sturen op Paris Proof en de Quick Carbon Indicator. Ook laten we slimme oplossingen voor netcongestie zien en ontdekken we expert-visies over actuele verduurzamingsopgaves.

Je leest hier het e-zine.

Lees e-zine