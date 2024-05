Circulair renoveren als nieuwe standaard

De circulair gerenoveerde innovatiebroedplaats The Hive in Rosmalen stond een middag lang in het teken van het hergebruik van grondstoffen, producten en zelfs installaties. Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans lieten met een gedetailleerde blik op De Nieuwe Post, de transformatie van een voormalig postkantoor naar toekomstbestendig rijkskantoor, zien dat circulair renoveren de nieuwe standaard is.

Wie deelnam aan Duurzaam Gebouwd op Locatie: Circulair Renoveren, kon vanaf het startschot van het event al merken dat de locatie The Hive circulariteit uitademt. Wat vroeger een Harense Smid was en daarvoor zelfs een autogarage, doet sinds 2020 dienst als ontmoetingsplek, fysieke hub en ontwikkelplek voor innovatie.

Iedereen moet mee

Met behoud van al het goede werd de renovatie van de plek circulair aangepakt, nauw aansluitend op de ambities van Heijmans op duurzaamheidsvlak. Zo wil de ontwikkelende bouwer in 2040 klimaatneutraal opereren en geen uitstoot veroorzaken van schadelijke stoffen. Die Net Zero-ambities betekenen dat de hele keten zijn steentje moet bijdragen: naast de directe emissies gaat het namelijk ook om emissies van aangekochte energie en emissies uit de gehele keten. Kortom: iedereen moet mee.

Circulariteit in het algemeen en circulair renoveren in het bijzonder kan een grote bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen zoals het beperken van CO 2 -uitstoot. Materialen en producten die je niet hoeft te produceren maar kunt oogsten, dragen meteen bij aan die ambities. De winst en waarde daarvan bleek toen Alexander Lindeboom van Heijmans een greep gaf van de doorgevoerde circulariteitsmaatregelen in The Hive, op verschillende plekken in het gebouw: “Zo stond de Dome voorheen op de ProVaDa en zijn de bouwhelmen aan het plafond afgekeurd en hergebruikt. En bij de Verbinding namen we de glaswanden van de vergaderruimtes over van het HTC Gebouw in Eindhoven.”

En wie een blik neemt in de vergaderruimtes merkt op dat alle stoelen zijn gemaakt van oude PET-flessen. Alexander vervolgt: “In alle ruimtes werken we met sensoren die realtime benutting en bezetting meten, evenals de condities in de ruimtes voor een gezond binnenklimaat. In het Lab is de biobuddy geboren en hebben we een industriële uitstraling gecreëerd.” De lijst met maatregelen gaat verder: de kozijnen aan de kant van de parkeerplaatsen van een oud woningbouwproject en de vierkante blokken in het Dorpsplein komen van een beursstand, door timmermannen vermaakt tot kasten en koffiemeubel.

Van Noord-Brabant naar Gelderland

Niet alleen in Rosmalen was inspiratie te proeven op het gebied van renoveren met circulariteit in het achterhoofd. In Arnhem staat de transformatie en renovatie van een voormalig postkantoor naar rijkskantoor op de rol. Erik Boer van Rijksvastgoedbedrijf en Hans Wildeboer van Heijmans bespraken de ins en outs over het project, dat op verschillende manieren bijzonder is. Zo staan volgens Erik beleving en gebruikswaarde centraal, moet het gebouw adaptief zijn om in de toekomst te veranderen als het nodig is en wordt integraal ingezet op duurzaamheid: “Met verschillende thema's, die onder andere circulariteit, energie en een gezond gebouw en omgeving raken. Onderscheidend aan dit project is dat we de opdracht gunden op basis van een visie.”

Rijksvastgoedbedrijf werkt namelijk met het team De Nieuwe Post samen op basis van de DOEN-filosofie. Hierdoor komt een oplossing die met alle ketenpartners is besproken in beeld. Dat is wennen, want traditiegetrouw is de sector gewend om vooral op star vasthouden aan de vraagspecificatie. Hans: “De ontwerpvisie werken we samen met Rijksvastgoedbedrijf uit en dat heeft voordelen, bijvoorbeeld om hergebruikpotentieel te ontginnen. Vroegtijdig overleggen we met de complete keten, om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken of te recyclen.”

Wederzijds vertrouwen

Dat sluit goed aan op het gunningscriterium circulariteit, met de doelstelling om zeventig procent van materialen die in het gebouw worden verwerkt, secundair is. Hans onderstreept het belang van samenwerken met onder andere sloopbedrijven en andere ketenpartners: “Slopers - of oogsters – brengen in kaart welke materialen ze willen gebruiken. En leveranciers moeten omdenken om materialen op een hoogwaardige manier opnieuw in te zetten bij een andere bestemming.” Zowel Erik als Hans zien vooral de vernieuwende manier van proces inrichten en samenwerking als kans om duurzaamheid en circulariteit naar een hoger niveau te tillen. Erik: “Het gaat vooral om wederzijds vertrouwen. We blijven voortdurend met elkaar in gesprek om samen de hoogste kwaliteit en duurzaamheid na te streven.”

Vervolgens was het aan verschillende pitchers om te laten zien welke stappen zij zetten met circulaire installaties en innovaties. Er waren vier koplopers die van zich lieten horen: Rensa, Schneider Electric, Belimo en Blygold. Niek van der Vegt liet zien dat het mogelijk is om bestaande werkbouwtuigkundige installaties te behouden, als je aanpakt met slimme retrofit-oplossingen. Pim Loef liet zien dat Schneider Electric al jaren stappen zet in de wereld van Cradle-to-Cradle oplossingen. Dirk Roes van Rensa liet zien hoe je technische elementen een tweede leven kunt geven door refurbishment en Dirk van Elderen van Blygold liet op zijn beurt zien hoe je de levensduur van een luchtbehandelingskast flink uitbreidt.

