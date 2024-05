Nieuw kantoor helpt groeiplannen in regio versnellen

In het zuiden van het land, op 10 minuten loopafstand van Eindhoven Centraal Station, betrok internationaal adviesbureau Turner & Townsend een nieuw kantoor. “Dit brengt ons dichterbij het snelst groeiende technische knooppunt voor investeringen in Nederland.”

Foto boven: De Emma, Emmasingel 33 – 35, Eindhoven-Centrum

Turner & Townsend heeft een langjarig huurcontract afgesloten met Industrious Europe (Welkin & Meraki). Een premium multi-tenant office concept in de Benelux en daarbuiten. Bovenaan dit artikel zie je de foto van de Emma in Eindhoven. Naast het kantoor in Amsterdam is Turner & Townsend nu dus ook in Eindhoven te vinden.

Dennis de Wolf, directeur Vastgoed bij Turner & Townsend, illustreert de uitbreiding: “Dit stelt ons in staat de groeiplannen voor de regio te versnellen, inclusief het aanboren van een grote talentpool. Klanten en partners in de regio, evenals in Vlaanderen, zijn verheugd met deze locatie en we kijken er enorm naar uit om hen op kantoor te verwelkomen!”

Verduurzaming

Eerder werden de installaties verduurzaamd in de Emma: zo werd de luchtbehandelingskast vervangen door een warmteterugwin-installatie (WTW). Ook werd led-verlichting aangebracht, is een warmtepomp geplaatst en zijn inductie-units in alle ruimtes gehangen.