100.000 woningen realiseren met optoppen

Vijf provincies ontwikkelden, in samenwerking met Aedes, een handreiking om een versnelling van woningbouw te realiseren. Dat willen ze doen door het toevoegen van woonlagen op bestaande gebouwen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat er op die manier 100.000 woningen te realiseren zijn.

De handreiking is een samenwerking van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Aedes. "We hebben snel veel nieuwe betaalbare woningen nodig. In Zuid-Holland is er volgens onderzoek ruimte voor ongeveer 28.800 nieuwe woningen op en aan bestaande gebouwen. Gezien het ruimtegebrek dat er is, biedt dit kansen”, zegt Anne Koning, gedeputeerde wonen en ruimtelijke ordening Zuid-Holland.

Grootste kans

Het toevoegen van een nieuwe woonlaag op bestaande gebouwen wordt ook wel ‘optoppen’ genoemd. Een voordeel van deze methode is dat het opkopen van nieuwe grond niet nodig is. Daarnaast past het binnen bestaande omgevingsplannen en kunnen inkomsten van de nieuwe woonlaag gebruikt worden om het gastgebouw te verduurzamen. De grootste kansen voor optoppen liggen volgens provincie Zuid-Holland in de naoorlogse wijken. Daar zijn de meeste gebouwen te vinden die meer kunnen dragen dan ze nu doen. Deze panden zijn vaak in handen van corporaties. Die kunnen dan hun voorraad uitbreiden.

Onder verduurzamen verstaat de provincie Zuid-Holland voornamelijk toekomstbestendig bouwen, laat Jan Puts, interim-woordvoerder voor Anne Koning, schriftelijk weten. “Hierbij gaat het om gezond, energiepositief, klimaatadaptief, circulair beweegvriendelijk en natuurinclusief.”

Serious game

Om een ‘optopproject’ te realiseren moeten bewoners betrokken worden bij het project. Zo wordt gekeken of het optoppen wenselijk is in de wijk en of het technisch en financieel haalbaar is. “Op dit moment hebben we een serious game ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken bij bewonersavonden. Door dit spel te spelen ondervinden bewoners wat de voordelen zijn van optoppen”, schrijft Jan.

Knelpunten

Toch ziet de provincie Zuid-Holland wel een aantal knelpunten, blijkt uit dit artikel. Zo ziet Bas Holten, projectleider Optoppen Aanplakken Uitplinten, dat de goedkeuring voor bouwconcepten door het Rijk lang duurt. Daarnaast zijn het aantal bouwbedrijven die optopprojecten kunnen realiseren beperkt.

Verder is er nog twijfel of optoppen een serieuze optie is. “Het optoppen is uiteindelijk een positieve verandering voor de gemeenschap, maar moet wel worden gefinancierd”, geeft Bas aan. “Op dit moment is er geen product op de markt waarmee bij geldverstrekkers een hypothecair krediet kan worden verkregen. Een van de projecten die door de provincie Zuid-Holland wordt ondersteund, richt zich op dit knelpunt.”

Je downloadt de handreiking optoppen hier.

Tekst: Michiel Alberts