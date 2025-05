Duurzame stappen zetten in de energietransitie

Hoe kun je met slimme verduurzamingsmaatregelen energiekosten verlagen én bijdragen aan een duurzame toekomst? Die vraag stond centraal tijdens een webinar over duurzaam en winstgevend vastgoedbeheer, georganiseerd door Eneco. Duurzaam Gebouwd sluit aan om verslag te doen van de digitale bijeenkomst en om de belangrijkste inzichten uit te lichten.

De energietransitie speelt een sleutelrol om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Willen we de schade aan het klimaat zo laag mogelijk houden, dan is verduurzaming essentieel. En laat het toekomstbestendig maken van vastgoed nu een enorme bijdrage leveren aan het verminderen van CO 2 -uitstoot en het mitigeren van klimaatverandering: de sector stoot 38 procent van de totale Nederlandse broeikasgassen uit. Er is dus veel te winnen, naast het financiële rendement dat verduurzaming met zich meebrengt.

Jacqueline Leenhouts, moderator, vanuit Eneco commercieel verantwoordelijk voor Mass Market & MKB zakelijke markt introduceert Joost de Jong, Senior Expert in de verduurzaming van commercieel vastgoed bij Eneco GroenGebouw™ en gaat in op de praktijk en de kansen voor ondernemers om panden te verduurzamen. Eerst gaat hij in op een voorbeeld: AI maakt het eenvoudiger om geoptimaliseerde roadmaps te genereren. “Eneco ontwikkelde een AI-model om financieel geoptimaliseerde verduurzamingsroadmaps te genereren. We hebben minimale gegevensinvoer nodig om de optimalisatie uit te voeren en creëren onder andere zichtbaarheid op portefeuilleniveau en 90 procent nauwkeurigheid op een decarbonisatievoorstel.”

Snel en veel impact

In het kader van efficiëntie is het uitgangspunt om binnen zeer weinig tijd al ondersteuning te bieden en impact te maken. Dat kan al binnen een aantal dagen, zo laat Joost zien in zijn presentatie. Hij legt uit hoe het werkt: “Eerst stellen we vast wat de optimale verduurzamingsmaatregelen zijn voor het pand. Dan zoeken we uit welke subsidies mogelijk zijn. We stellen kredietovereenkomsten op voor de financiering van de vermindering van de CO 2 -uitstoot en kiezen partners voor de uitvoering van de renovatie. Tot slot sluiten we een scherp en groen energiecontract af met een energieleverancier."

Ook ziet Joost meer kansen in de integratie van panden in de energiemarkt, voor rendabele verduurzaming. “Er is tien procent waardevermeerdering van vastgoed mogelijk door de energievoorziening in panden aan te passen om ze toekomstbestendig te maken. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen, laadpunten en batterijen. Door de installaties te koppelen aan de energiemarkt is een A++ energielabel mét maximaal comfort een mogelijkheid.”

Hij belicht daarna een praktijkcasus: in dit voorbeeld heeft een bedrijf duurzame stappen genomen. Zo zijn er een lagetemperatuurwarmtepomp voor de vloerverwarming van het pand en elektrische laadpalen gerealiseerd. De zonnepanelen op het dak zorgen ervoor dat het gebouw voor het grootste deel zelf voorziet in de stroom die het verbruikt. Het resultaat liegt er niet om volgens Joost: “Er is 8 procent Internal Rate of Return (IRR), een volledige overstap geweest van gas naar elektriciteit en het gebouw heeft nu een A++ energielabel.”

Je leest hier meer over de aanpak van Eneco bij het verduurzamen van bestaand én nieuw vastgoed en Eneco GroenGebouw. Je leest meer in de whitepaper.

Tekst: Marvin van Kempen