Luister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast

Kersvers: de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast is vanaf nu te luisteren. Je luistert hem gratis op Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts.

Dit keer gaan we in gesprek met experts Laurens de Lange van Unica, Antwan van Haaren van DGMR en Stefan Maatman van CFP Green Buildings over de WELL Building Standard. Je ontdekt onder andere op welke manieren deze professionals aan de slag zijn met de richtlijn voor gezondheid en welzijn en we nemen je mee naar de WELL-basics.

Verder buigt het expertteam zich over de verschillende thema’s, kom je erachter wat een WELL Accredited Professional allemaal doet en hoor je over toepassing van de certificeringsmethodiek in de praktijk. Klik hieronder op de play-knop om de podcast te beluisteren en vergeet niet op 'Volgen' te klikken om geen Duurzaam Gebouwd Podcast meer te missen!