IoT zet de wereld van de marketeer op zijn kop

In mijn vorige blog vertelde ik al wat IoT precies is en welke rol deze speelt in ons leven en de gebouwde omgeving. Echter heeft IoT ook zeker invloed op de rol van Marketeer en zal deze rigoureus doen veranderen.

De impact van IoT op marketing

Met de komst van IoT ontstaat er een volledig nieuw communicatiekanaal, dat de relatie tussen organisaties en hun klanten radicaal verandert en daarmee ook de rol van markteer. Met de komst van big data veranderde deze al naar een meer IT-achtige rol en deze trend zet zich steeds meer voort. Door API’s (Application Programming Interfaces) kunnen informatiestromen vanuit IoT direct naar een CRM of andere softwaresystemen geleid worden. Hierdoor zal personalisatie, dynamische content en predictive profiling naar een totaal ander niveau stijgen. Ook het contact met klanten zal van persoonlijk en telefonisch overgenomen worden door IoT. Deze is veel sneller in staat oplossingen te bieden voor problemen waarmee je klanten kampen, bijvoorbeeld of de aankopen naar behoren functioneren. Voordat de klant jouw organisatie gebeld heeft dat er een probleem is en de servicemedewerker het probleem heeft opgelost, zijn de softwaresystemen al in staat om het probleem op te lossen voordat de klant doorheeft dat het systeem niet naar behoren functioneert.

Door het realtime verzamelen en analyseren van gegevens uit het CRM, Social Media, App’s, Websites etc. kunnen marketeers gemakkelijker beslissingen nemen als een product minder goed loopt of inspelen op een trend die het systeem signaleert en hier een nieuw product voor ontwikkelen. Dankzij Internet of Things kunnen producten automatisch berichten aanmaken en informatie delen over gebruik, onderhoud of aanvullende diensten en deze versturen via elk online kanaal naar elk apparaat die hiermee verbonden is. De opties zijn eindeloos en mind blowing.

Virtual assistants are taking over the world

Er is een opkomst gaande op het gebied van Voice interfaces en personal assistants zoals Siri van Apple, Google Now, Microsoft Cortana of Amazon Echo en de integratie hiervan in een woning of kantoren. De manier waarop wij apparaten aansturen, informatie verzamelen, online navigeren of aankopen doen zal met die opkomst radicaal veranderen. Google en Android zien nu al dat er 20% meer zoekopdrachten worden gegeven via stem. Ook zal er steeds meer interactie met bedrijven plaatsvinden via chatbots die de rol van klantenservice medewerkers over zullen nemen.

