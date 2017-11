Smart Buildings vormt trend voor 2018

Slimme gebouwen zorgen niet alleen voor een gezond, persoonlijk binnenklimaat. Ze doen meer. Zoals het optimaliseren van mobiliteitsstromen binnen het gebouw en in de directe omgeving, het intelligent uitwisselen van energie en warmte en het maximaliseren van de energie-efficiëntie. Smart apps leveren daarbij een bijdrage aan de persoonlijke beleving van een gebouwgebruiker, omdat hij zelf een werkplek kan reserveren, het klimaat en zelfs de verlichting kan personaliseren.

Met deze voordelen in het achterhoofd is het logisch dat de bouw- en vastgoedsector investeert in het slimmer maken van gebouwen. Tegen 2019 investeert de sector 2 keer zo veel in dit onderwerp. Voor verschillende partners van Duurzaam Gebouwd staat Smart Buildings dan ook in meer of mindere mate op de agenda.

In het thema Smart Buildings besteedt Duurzaam Gebouwd aandacht aan technologische ontwikkelingen die slimme gebouwen helpen vormgeven, contractvormen die de realisatie van smart buildings eenvoudiger maken en inspirerende projectvoorbeelden van slimme gebouwen in Nederland en buiten onze grenzen.

Trends en kansen in 2018

Security en privacy in smart buildings

IoT laat apparaten met elkaar communiceren

Smart krijgt nauwe verbinding met gezondheid

Toename aan sensoren

In het thema Smart Buildings besteden we uitgebreid aandacht aan uitdagingen op het gebied van integraal smart maken van gebouwen, security & privacy-vraagstukken en brengen we innovatieve projecten in beeld.

Lees in het thema Smart Buildings meer over succesprojecten, downloads en expertposts. Smart Buildings gaat als trend in 2018 een grote rol spelen en staat daarom bij Duurzaam Gebouwd in de schijnwerpers. Lees gedurende de maand mei meer over het thema Smart Buildings. Bekijk ook het thema-overzicht.