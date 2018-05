Op naar een volledig slimme vastgoedvoorraad

Het optimaliseren van mobiliteitsstromen, intelligent uitwisselen van energie en het maximaliseren van energie-efficiëntie. Over deze onderwerpen buigen experts zich tijdens het seminar Smart Buildings op 5 juli op De Bouwcampus van de TU Delft.

Logisch dat de bouw- en vastgoedsector investeert in slimme gebouwen. Met de energietransitie in volle gang en gebruikersbelevingen in het achterhoofd krijgen smart apps de ruimte om te voorzien in persoonlijke klimaatbeheersing, het optimaliseren van werkprocessen en maximaliseren van energie-efficiëntie.

Tegen 2019 verdubbelen de investeringen van de bouw- en vastgoedsector in het slimmer maken van gebouwen. Wacht niet langer en doe waardevolle inzichten op om aan de slag te gaan met de enorme opgave die voor je ligt.

Sprekers Lucienne Krosse van KIC InnoEnergy, Ton van Rooijen van Deerns en Tako Werts van OfficeVitae inspireren deelnemers om te versnellen naar een slimme vastgoedvoorraad, klaargestoomd voor de toekomst. Daarnaast staat er een Q&A met sprekers én publiek op de planning voor het seminar: een waardevolle en inhoudsrijke discussie.

Lees het complete programma door en schrijf direct in voor dit seminar. Mis het niet!