'Groene' Smart-knop en zonnepanelen leveren belangrijke bijdrage aan energieneutrale vakantiewoning

Sinds kort is Landal GreenParks Mont Royal uitgebreid met 74 energieneutrale vakantiewoningen. De bungalows staan op een berg aan de Moezel vlakbij het historische wijndorp Traben-Trarbach. Ontwikkelaar en opdrachtgever Van Wijnen Recreatiebouw paste bij dit project nieuwe technieken en materialen toe. Onderscheidend is de energie neutrale aanpak. Daarnaast zijn voor de waterafvoer milieuvriendelijke oplossingen gevonden. Het principe van de luchtwarmtepomp is gecertificeerd door het GPR wat het duurzaamheidsniveau verder optimaliseert.

De streek rond Mont Royal staat bij toeristen alom bekend vanwege de Moezelwijn. De hoge ligging van het park is bijzonder gunstig ten opzichte van de zonnestand. Reden waarom de 74 vakantievilla’s op het dak zijn uitgerust met honderden zonnepanelen. Ontwikkelaar en opdrachtgever Van Wijnen Recreatiebouw heeft zich ervoor ingespannen dat duurzame bouw en dito technische installaties werden gerealiseerd. In zekere zin zijn het Smart-bungalows te noemen omdat het energieverbruik van de woningen beperkt wordt middels slim gebruik van installaties en een bewuste lifestyle van de gasten. Dit duurzame concept ‘All Electric in Dak’, zorgt ervoor dat duurzaamheid, energieambitie en functioneel gebruik geoptimaliseerd zijn. Van Wijnen heeft deze aanpak laten certificeren bij GPR-Gebouw.

Hoge isolatiewaarde

Over de energieopbrengst van de zonnepanelen is de parkbeheerder bijzonder enthousiast. Er komt momenteel meer energie vrij dan er voor de vakantiewoningen nodig is, zodat deze energie elders in het park gebruikt kan worden, dit gebeurt nu al voor de bestaande woning naast het nieuw gerealiseerde deel maar kan bijvoorbeeld ook voor het hoofdgebouw waar de receptie en de parkshop gevestigd zijn of de energievoorziening van het zwembad. Deze meeropbrengst aan energie wordt onder meer bereikt door beperking van energiegebruik middels een hoge isolatiewaarde en meerdere slimme toepassingen. Zo vindt de gast bij de entree van de vakantiewoning een ‘groene’ schakelknop. Die zorgt ervoor dat een deel van de verlichting en wandcontactdozen die niet continue stroom nodig hebben, uitgeschakeld worden. Een bewegingssensor schakelt lampen aan als gasten zich verplaatsen in de entree, naar het toilet, badkamer, douche of sauna. De woningen zijn allen voorzien van triple beglazing en zijn optimaal gepositioneerd met de open en dichte geveldelen ten opzichte van de bezonning.

Innovatieve oplossingen

Daarnaast is er vloerverwarming en een lucht warmtepomp-systeem. Opvallend is het hergebruik van de “warme” ventilatielucht die afgezogen wordt, deze wordt niet rechtstreeks naar buiten geblazen maar waar mogelijk ingeblazen in de lucht warmtepomp zodat deze voorzien wordt van voorverwarmde lucht en zelf minder hard hoeft te werken, dit bespaart energie en het rendement van de lucht warmtepomp wordt vergroot. Doordat alle installaties op elektra werken en er gekookt wordt op een keramische kookplaat is er geen gasaansluiting meer nodig. Ook is erg goed nagedacht over het beperken van het waterverbruik. Zo zijn de leidinglengtes zeer beperkt en wordt warm water zo dicht mogelijk bij het tappunt bereid. De keuken is voorzien van een kokend waterkraan voor koud, warm en heet (kokend) water zodat geen lange warmwaterleiding naar de keuken nodig is.

Slim hergebruik

Hergebruik van materialen is toegepast zowel bij de bouw als bij het interieur van de woningen. Het tapijt in de slaapkamers is gemaakt van afgedankte visnetten en geheel recyclebaar. De PVC-vloeren zijn deels gemaakt van gerecycled materiaal en is eveneens recyclebaar. De houten meubels zijn vervaardigd van gereycled hout, o.a. teak en eiken.

Niet alleen het eindproduct is duurzaam, ook tijdens de realisatie van het project is zeer nadrukkelijk rekening gehouden met duurzaam omgaan met materialen en het milieu. Zo is 80% van de materialen van de oorspronkelijke bestaande woningen hergebruikt in dit project. Alle steenachtige materialen zijn ter plekke vergruist en hergebruikt als fundatie voor de nieuw te bouwen woningen. Ook het gebruik van prefab-betoncasco’s heeft geleid tot het beperken van het aantal transportbewegingen (milieubelasting) van en naar het project. In de directe omgeving van de woningen is verharding met een open structuur toegepast (parkeerplaatsen) waardoor hemelwater niet in het riool terechtkomt maar door de bodem weggefilterd wordt.

Over Van Wijnen Recreatiebouw

Van Wijnen Recreatiebouw is specialist in duurzaam bouwen. Het bedrijf werkt volgens de ISO-14001 en geeft hoge prioriteit aan het milieu. Duurzaam bouwen is geïntegreerd in het bouwproces. Waar mogelijk worden milieuvriendelijke materialen toegepast en water- en energiebesparende installaties gerealiseerd. Van Wijnen is lid van de Dutch Green Building Council en hecht grote waarde aan de BREEAM-criteria. Tenslotte past de bouwer ook de GPR-richtlijnen toe en werkt het met Greencalc voor de berekening van meerjarig duurzaam onderhoud van gebouwen.