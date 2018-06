Datagedreven ondernemen: kunnen we nog zonder?

De energietransitie. Je kunt er vandaag de dag niet meer omheen. Het is één van de meest veelbesproken onderwerpen van het moment. Dat is goed nieuws, want het betekent dat de urgentie echt doordringt en dat we eindelijk grotere stappen kunnen gaan zetten. Vanuit verschillende rollen heb ik mij de afgelopen twintig jaar ook beziggehouden met dit onderwerp, voornamelijk gericht op de gebouwde omgeving. Een categorie waar nog ontzettend veel winst te behalen valt en waarmee we ook de energietransitie wezenlijk kunnen versnellen. Dat vergt echter nog de nodige aanpassingen, met name in de traditionele manier van bedrijfsvoering.

Datagedreven ondernemen

De gebouwde omgeving richt zich zoals veel bedrijfstakken nog vooral op het ‘value chain’ denken: het verwerken van een idee tot een eindproduct dat geld oplevert. Als je het mij vraagt, past dat niet meer in het ondernemerschap van deze tijd. Momenteel richt ik mij dan ook vooral op datagedreven ondernemen. Niet alleen omdat ik directeur ben van een bedrijf dat zich daarmee bezighoudt, maar ook omdat ik al een aantal jaar een fascinatie heb voor de razendsnelle ontwikkelingen die er gaande zijn op het gebied van data en wat we daar allemaal mee kunnen. Juist ook in de gebouwde omgeving. Met Frans Feldberg, professor Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), waarmee wij vanuit BackHoom samenwerken, heb ik hier veel over gesproken. Met name hoe je nu zorgt dat je met data nieuwe inzichten en waarde creëert ten behoeve van de energietransitie.

Big data volgens professor Feldberg

Volgens professor Feldberg zijn een aantal zaken van belang als je met big data werkt. Allereerst de mate van granulariteit, oftewel hoe gedetailleerd de data is. Daarnaast is het cruciaal dat de data continu geüpdatet wordt. Ook onderschrijft hij dat er moet worden nagedacht over hoe je de grote, steeds sneller groeiende hoeveelheden data managet. De hoeveelheden data nemen immers exponentieel toe, onder andere door alle smart devices. Tot slot is het belangrijk om goed na te denken hoe je met data en analytics kunt innoveren, zodat je nieuwe producten en diensten kunt ontwikkelen. Een interessant fenomeen waardoor er extra business modellen kunnen ontstaan vanuit je core business.

Duurzaam Gebouwd-expert Marcel Dommisse

Datagedreven ondernemen in ecosystemen

Wanneer ik dit betrek op mijn eigen werkveld, zijn met name de laatste twee punten een belangrijke uitdaging. De gebouwde omgeving digitaliseert immers in een rap tempo: woningen en gebouwen worden vaker voorzien van digitale apparatuur. Gecombineerd met het intensieve gebruik van smart devices in de leef- en werkomgeving, wordt steeds meer data gegenereerd. Het is van cruciaal belang dat we die data niet alleen ‘manageable’ houden, maar ook samenbrengen en open staan voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met bestaande data. Daarvoor moeten we veel meer gaan opereren als ecosysteem, want daar zit de groei en meerwaarde. Dit vraagt dus wel om een andere manier van bedrijfsvoering. We moeten af van het vaak te eenzijdige value chain denken, waarbij de omgeving wordt vergeten. In een ecosysteem moet je juist om je heen kijken wat je uit de omgeving nog meer nodig hebt.

De huidige markt van de gebouwde omgeving is nog veel te gefragmenteerd en onvoldoende geïntegreerd. Daar wordt veel over gesproken en de meeste partijen zijn het hier ook over eens. Maar om een dergelijk ecosysteem te faciliteren is er nog veel meer verbinding nodig met veel meer partijen dan nu, die echt een plek hebben om invulling te geven aan datagedreven ondernemen. Als we dat voor elkaar krijgen, ben ik ervan overtuigd dat we de energietransitie echt kunnen versnellen.