Trends voor Smart Buildings en Future City onder de loep

De laatste trends en ontwikkelingen rondom onder andere de energietransitie, het klimaatakkoord en digitalisering komen naar voren tijdens een evenement van ABB. Op 13 en 14 maart staat de ABB Experience in het teken van kennisdeling over belangrijke en actuele thema’s.

De uitdagingen en kansen van trends voor de bouw en industrie komen aan het licht tijdens het event. Smart Buildings, Duurzame Energie, Future City zijn slecht enkele onderwerpen die de revue passeren. Naast kennisdeling staat netwerken centraal, zodat je naar huis gaat met nieuwe opdrachten en contacten.

Daarnaast is het mogelijk om technologische innovaties in de praktijk te zien. Diederik Samsom, expert op het vlak van de energietransitie, is keynotespreker.

