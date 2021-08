Nieuw: digimagazine Smart Buildings

Het kersverse digimagazine Smart Buildings is nu te lezen via de kennisbank van Duurzaam Gebouwd, helemaal gratis.

In dit gloednieuwe magazine lees je onder andere over hoe je inzicht en grip krijgt om toekomstbestendige zorg te bieden en lees je meer over conceptuele oplossingen in retail, onderwijs en industrie. Ook lees je in deze uitgave de visie op 2050 ‘Gebouwen produceren zelf water’, geschreven door Johan Bel van Mijn Waterfabriek en geven we je een samenvatting van de beste video’s en podcasts van Duurzaam Gebouwd.

Je leest het magazine hier.