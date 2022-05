Smart buildings bieden veel mogelijkheden voor energiebesparing en comfortverhoging. Normen spelen hierin een belangrijke rol. NEN richt daarom een nieuwe normcommissie ‘Smart buildings’ op voor het ontwikkelen van nieuwe normen op Europees en internationaal niveau. Over dit onderwerp organiseert NEN op woensdag 11 mei 2022 een webinar voor belanghebbende partijen.

Door het toepassen van slimme technologie kunnen smart buildings zich aanpassen aan de behoeften van gebruikers op het gebied van comfort, veiligheid en efficiënt energiegebruik. Denk daarbij aan het automatiseren en optimaliseren van verwarming en koeling, ventilatie en verlichting. Door normen af te spreken, kunnen de verschillende systemen in en om gebouwen gaan samenwerken.

Meepraten over normen

De nieuwe normcommissie Smart buildings houdt zich bezig met standaardisatie van gebouwbeheersystemen, gestructureerde bekabeling en communicatie tussen smart buildings en smart grids. Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van de normen op dit gebied. Stuur voor deelname aan het webinar op 11 mei (of meer informatie over deze commissie) een mail naar kid@nen.nl.

Aanmelden webinar

Het webinar 'Standaardisatie van smart buildings' vindt plaats op woensdag 11 mei 2022 (10.00 tot 11.00 uur). Aanmelden kan via NEN Evenementen.

Meer informatie (over de norm(en) en het normalisatieproces):

Sanne Jansweijer (015-269 02 00), kid@nen.nl.

Bron: persbericht nen.nl