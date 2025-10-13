Breed scala oplossingen voor de energietransitie

De energietransitie brengt uitdagingen met zich mee. Zo steeg het aantal bedrijven dat wacht op een elektriciteitsaansluiting naar 9.000, begin oktober 2025. Tegelijkertijd zijn er grote kansen, als de sector het potentieel van lokale energievoorziening, slimme eMobility oplossingen en stabielere en duurzamere energiesystemen ontgrendelen. Duurzaam Gebouwd spreekt verschillende professionals van Schneider Electric over versneld verduurzamen van vastgoed.

Een eerste onderwerp dat we aansnijden is Microgrids, samen met Jun Escano, Offer Manager Digital Power. De behoefte hiervoor is inmiddels overduidelijk: er zijn steeds meer pieken en dalen van energiegebruik en ons stroomnet kan het nauwelijks bijbenen. Door de energievraag te balanceren en meer flexibiliteit te bieden, is dit een oplossing die zowel bewoners, bedrijven als netbeheerders voordeel oplevert.

Eerst gaan we terug naar de basis, want hoe werkt een microgrid nu precies? Zie het als kleinschalige, lokale energienetwerken. Ze kunnen eigen stroom opwekken, opslaan en verdelen op bijvoorbeeld een bedrijventerrein of campus. Zonnepanelen of windturbines leveren stroom, energie kan worden opgeslagen in batterijen en het grid regelt op een slimme manier wie wanneer stroom krijgt, zodat het elektriciteitsnet niet overbelast wordt.

Van consultancy tot implementatie

Jun vertelt meer over de kracht van microgrids en het standaardiseren ervan: “In de markt krijgen we veel feedback over gebruikscasussen waarin een gestandaardiseerd en gecertificeerd microgrid het verschil kan maken. Vanzelfsprekend hebben we daarover nagedacht en onze oplossingen op geënt.” Collega Joep Dekker, System Specialist vult aan: “We willen een oplossing bieden die van consultancy tot implementatie een klant helpt met verduurzamen. Als we het hebben over microgrids, dan starten we met een quickscan op basis van klantwensen en verduurzamingsroutekaarten.”

Zijn die er nog niet, dan helpt Schneider Electric daarmee met hun adviesafdeling. Het gaat er dus niet zo zeer om hoe ver je al bent als gebouweigenaar, maar eerder over hoe ver je wilt komen. Zo kan na een quickscan blijken dat er mogelijkheden zijn voor energieopslag, of dat er binnen de grenzen van netcongestie laadoplossingen mogelijk zijn als er slim wordt omgegaan met vraag en aanbod van energie. “Voor een klant kunnen economische drijfveren gelden, maar het zwaartepunt kan ook liggen op het mitigeren van klimaatverandering. Met ons oplossingenspectrum spelen we daarop in, of routes naar verduurzaming en het verminderen van CO 2 -uitstoot. Of, op termijn, helemaal energieneutraal worden.”

Veiligheid en duurzaamheid

Bedrijven staan namelijk de komende jaren voor de uitdaging om compliant te worden aan diverse wet- en regelgeving, zodat de bedrijfscontinuïteit niet op de tocht staat. Zo komt de Energy Performance of Buildings Directive IV eraan. Monitoring, rapportage en datatransparantie worden steeds belangrijker om deze wet na te leven. Dat weet ook Joost de Koning, Design Firm Consultant, die ons meer vertelt over het Smart Panel Okken. “Dit is de merknaam voor laagspanningsschakelpanelen en -verdeelborden. We voegen met de Smart Panel-versie intelligentie, metingen, bewaking en communicatie toe.”

Dat is voor de veiligheid van bedrijven belangrijk, maar ook om stappen te zetten naar duurzame gebouwen. Want: meten is weten. “Het begint allemaal bij inzicht”, gaat Joost verder. “De panelen die we als oplossing aanbieden zijn modulair opgebouwd en uitbreidingen zijn daarmee mogelijk. Dit is onder andere toepasbaar bij nieuwbouw én retrofit, in gebouwen en complexen waar bijvoorbeeld veel elektrische belasting is en automatisering nodig is.” Onder andere in het kader van netcongestie is dit van belang. Met een beperkte aansluitcapaciteit of contractvermogen wil je weten waar je staat. “We voorzien niet alleen in de hardware om het te meten, maar ook in de software om wijzer te worden.”

De stap zetten naar duurzame gebouwen? "Het begint allemaal bij inzicht."

Milieu-impact minimaliseren

Dan komen we op een volgend belangrijk onderwerp, namelijk de schakelinstallaties, die het hart van onze elektriciteitsdistributie vormen. Maar traditionele systemen gebruiken nog vaak SFâ‚†-gas, een sterk broeikasgas. Met SM AirSet introduceert Schneider Electric een volledig SFâ‚†-vrije oplossing. Het was aan Rob de Jongh, Specialist Sales Power Systems, om uit te leggen hoe deze innovatie niet alleen milieuwinst oplevert, maar ook bijdraagt aan veiligheid en betrouwbaarheid in moderne energiesystemen: “We staan op een kantelpunt. Op 1 januari 2026 gaat er een herziene F-gassenverordening in, met een drastische beperking op het gebruik van SFâ‚†-gassen. Het wordt zelfs verboden om SFâ‚†-houdende middenspanningsinstallaties op de markt te brengen.”

Door in te zetten op droge, zuivere lucht en vacuümtechnologie, met dezelfde spanningsniveaus en prestaties als traditionele panelen, wordt er een slag geslagen. “Dezelfde kwaliteit en veiligheid, klaar voor data en digitalisering, maar zonder de kopzorgen over milieu-impact.” Het zijn mooie stappen die Rob laat zien. Maar wat nu als je als gebouweigenaar dit complexe materie vindt en niet weet waar te beginnen? Rob: “Of je nu op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving en een compleet uitgestippelde verduurzamingsroutekaart hebt, of net begint: wij gaan de dialoog aan. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de kansen voor verduurzaming te grijpen.”

Gelijkstroom in gebouwen

Bij het oppakken van die duurzaamheidskansen is er voor projectontwikkelaars en gebouweigenaren nog een belangrijke overweging, om een toekomstbestendig gebouw te creëren. Daarover vertelt Rajath Kelamane, Operations and Business Leader DC Systems, werkzaam bij DC systems, onderdeel van Schneider Electric, die de aandacht vraagt voor de omslag van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC) in gebouwen. “In traditionele gebouwen wordt de DC-energie uit zonnepanelen of batterijen eerst omgezet naar AC en daarna weer terug naar DC voor verschillende apparaten. Denk bijvoorbeeld aan ledverlichting, computers of EV-laders.”

Op welke manier zorgt een investering in AC voor een toekomstbestendig gebouwen? Volgens Rajath kleven er diverse voordelen aan DC, die eindgebruikers wellicht nog niet kennen. “Zo is er een betere integratie van hernieuwbare energie, want pv-panelen en batterijopslag kunnen met DC direct aansluiten zonder omvormers. Daarnaast zijn DC-systemen minder gevoelig voor spanningsfluctuaties en zijn gevoelige apparaten in bijvoorbeeld datacenters en zorgvastgoed beter beschermd. Daarom is een investering in AC een belangrijke stap naar een toekomstbestendig gebouw.”

GACS komt eraan

En als we het over toekomstbestendigheid hebben, dan noemen we in één adem de GACS, die vanaf 1 januari 2026 geldt. GACS staat voor Gebouw Automatisering en Controle Systeem en vanaf januari volgend jaar moeten utiliteitsgebouwen met een verwarmings- of airconditioningsysteem van 290 kW of meer hierover beschikken. Mark van der Kerk, Partner Accountmanager EcoXperts, weet meer: “Voor systemen boven 70 kW geldt deze verplichting vanaf 1 januari 2030. Bedrijven gaan hier op verschillende manieren mee om. Je kunt het zien als vervelende wet- en regelgeving die je moet naleven, maar het is natuurlijk ook een kans.”

Mark vertelt daaropvolgend dat inzetten op gebouwautomatisering voor gebouweigenaren leidt tot meer energie-efficiëntie, lagere kosten, realtime energieverbruik monitoren en automatisch optimaliseren. “Je spoort verspilling op, bijvoorbeeld installaties die onnodig draaien. Als je er vroeg bij bent, dan vermijd je boetes of dure retrofittrajecten. Je vergroot daarnaast de waarde en verhuurbaarheid van het gebouw. Daarnaast kun je zonnepanelen, batterijen en EV-laders slim aansturen. Hiermee is je gebouw dus grid-ready en maak je het toekomstbestendig.”

Hans Smid vertelt over de gebouwen van de toekomst

Gebouw van de toekomst

Alle oplossingen samen en de expertisegebieden leiden tot de mogelijkheid om flexibele en toekomstbestendige gebouwen nú al te bouwen. Dat duidde eerder Hans Smid, Vice President Digital Energy Nederland en België van Schneider Electric op Duurzaam Gebouwd. Hij deed al een oproep om de complete bouw- en vastgoedketen bij elkaar te brengen en kennis te delen over wat er al mogelijk is: “Wij werken samen met onder andere ontwerpers, installateurs en systemintegrators, om samen stappen te zetten naar toekomstbestendige, flexibele gebouwen. We laten met onze oplossingen zien dat dit nú al kan, en blijven dat doen, onder andere op de VSK, Booth 10.E014. Hier tonen we aan dat gebouwen niet alleen efficiënter kunnen worden maar ook actief kunnen omgaan met het elektriciteitsnet.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Schneider Electric