Bouwers en retailers zorgen voor woonbelevingscentrum

In september 2017 opent het woonbelevingscentrum LIV inspiratieplein in Nijmegen zijn deuren. Het doel van dit centrum is om consumenten te begeleiden vanaf de aankoop tot en met wonen en verder.

Dit is een initiatief van de bouwbedrijven KlokGroep en Trebbe Wonen en de retailers Eigenhuis Groep en Van der Sluis Technische Bedrijven. In de 1e helft van 2017 wordt gestart met de bouw van de 4 huizen op ware grootte. Deze beschikken over verschillende woonstijlen en vormen het hart van LIV. De woningen worden geflankeerd door diverse woonstijlappartementen, die verschillend zijn ingericht.

Tips en inspiratie voor nieuwe keuken of verduurzaming

Het LIV Inspiratieplein is in eerste instantie gericht op kopers van woningen. In de toekomst kunnen alle consumenten hier terecht voor tips en inspiratie om hun badkamer of keuken te vervangen of om hun woning te verduurzamen of uit te breiden. Om met de trends op bijvoorbeeld keuken-, badkamer- en duurzaamheidsgebied mee te gaan, zorgen de bouwbedrijven zelf voor de mogelijkheid dat ze regelmatig de badkamer of keuken in de woningen kunnen vervangen.

BREEAM Excellent als doel

LIV staar voor het nieuwe hoofdkantoor van KlokGroep. Het pand krijgt 500 m2 aan zonnepanelen op het dak. Daarnaast komt er ledverlichting in. Verder wordt regenwater opgevangen, om dit te gebruiken in het watergebruik van het pand. Ook komen er laadpalen voor elektrische auto's. Mede dankzij deze aspecten heeft het pand een BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerp-certificaat ontvangen. Uiteindelijk willen de bedrijven dit pand laten voldoen aan BREEAM Excellent.