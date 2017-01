Jasper van den Muijsenberg: uit het lab naar de markt

Auteur: Tom de Hoog

In de rubriek 'Grenzeloos talent' een interview met Jasper van den Muijsenberg. Hij studeerde in 2010 af aan de TUDelft in Bouwtechniek, met als specialisatie International Facade Master. Na internationale omzwervingen landde hij in Eindhoven bij Merck Window Technologies.

Wat ging je doen na je afstuderen?

“Tijdens en na mijn afstuderen werkte ik bij Permasteelisagroup, Scheldebouw in Nederland). Daarna bij geveladviesbureau Nieman en toen weer anderhalf jaar bij Permasteelisa in Shanghai. Daar paste ik mijn afstudeeronderzoek toe over een nieuw type gevel: de closed cavity façade. Dat heb ik bij 2 projecten toegepast: in Shanghai en in Londen. Het concept is een dubbele huidgevel, waarbij de spouw niet meer wordt geventileerd. Dan kan er dus op onderhoud bespaard worden. Dit concept maakt het mogelijk om zonwering op hoogte toe te passen. Inmiddels zijn er 10-tallen projecten mee gedaan en ook andere aanbieders passen dit concept toe. Voor mij is dat een stukje erkenning.”

Wat was het beste advies dat een prof je ooit gaf?

“Dat je dingen fysiek moet maken. Pas dan krijg je een idee van de potentie en wat technisch mogelijk is. Innovatie ontstaat niet achter een bureau, wel door nieuwe dingen uit te proberen. Door pilots te doen en daarna je concept aan te passen en te finetunen. Zo vind je de juiste applicatie en krijg je meteen inzicht hoe robuust je idee is in het veld/bouw. Sommige dingen die je zelf als onoverkomelijk ziet, worden door anderen misschien wel gezien als iets wat eenvoudig is op te lossen.”

Na Shanghai werd het Merck?

“Nee, onze kinderen dienden zich aan en rond die tijd werkte ik kort als calculator bij een fabrikant van zonwering. Vervolgens vond Merck mij via LinkedIn en zo kwam ik 2,5 jaar geleden hier terecht. Dat heette toen nog Peer+, een spin-off van de TU Eindhoven. Inmiddels heet het bedrijf waar ik werk Merck Window Technologies. Binnen de Merck Group zijn er de business sectors Life Science, Healthcare en Performance Materials. Onder die laatste vallen wij.”

Wat kun je melden over je huidige werk?

“Ik ben de link tussen de markt en technologie van Merck. Merck maakt Liquid Crystal (LC), dat onder meer wordt toegepast in tv’s, mobiele telefoons en tablets. Daarnaast zoekt het bedrijf nieuwe toepassingen voor LC om zo nieuwe afzetmarkten aan te boren. Een van de toepassingen is in de gebouwde omgeving en daar houd ik mij mee bezig. Ik werk hier nauw samen met een werktuigbouwkundige, een chemicus en een natuurkundige. Mijn rol is de verbinding met de markt leggen zodat men begrijpt welke mogelijkheden LC geeft bij glazen gevels. De voordelen zitten vooral in warmte- en lichtinvalreductie, zodat geen extra zonwering nodig is. Daarbij is er ook de controle over de basiskleur van de ruit en kunnen we deze techniek toepassen in alle kleuren van de regenboog.”

Hoe benader je de markt voor dit product?

“Ik presenteerde het product samen met een collega aan architect Rem Koolhaas. Hij zei dat het voor hem de eerste keer was dat hij schakelbaar glas zag in een vorm die hij als architect acceptabel vindt. Die reactie was voor mij heel belangrijk: het is fijn als iets technisch voldoet, maar het is nog mooier als het aansluit op wat de markt wenst.”

Toekomstplannen?

“Nou, dat maakt het spannend hier. We hebben een aantal pilots gedaan en zijn aan het opschalen om het commercieel te verkopen. Ik wil meemaken dat we dit product echt gaan zien in de gebouwde omgeving. Voor mij is het klaar als de techniek breed toepassing vindt. Het begint altijd met een project en dan volgen er meer. Als de grote gerenommeerde glaspartijen de techniek adopteren, dan weet je dat je geslaagd bent. Nu zitten we met dit product nog aan het begin van de ontwikkeling. Merck heeft overigens nog veel materialen waar potentie in zit voor de gebouwde omgeving. Voorlopig is er genoeg te doen voor mij.”