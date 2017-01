Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Isover Saint Gobain

Sinds kort heeft Isover Saint Gobain zich als partner bij Duurzaam Gebouwd aangesloten. Directeur Eric Govers stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Als producent van isolatiematerialen zien we het als onze missie om thermische, akoestische en brandveilige isolatieoplossingen te ontwikkelen, die zorgen voor een comfortabele, energie-efficiënte en duurzame leefomgeving. We richten ons op de woningbouw, de utiliteitsbouw, de industrie- en de scheepsbouw. Met onze producten zorgen we voor comfort: ze houden het binnenklimaat aangenaam en sluiten storende geluiden zo veel mogelijk buiten. Bovendien heeft Isover voor vrijwel het gehele productassortiment de brandclassificatie A1 en draagt daarmee bij aan brandveilig bouwen. Saint-Gobain Isover maakt deel uit van de Franse multinational Saint-Gobain, opgericht in 1665 en actief in 64 landen. Met zo’n 187.000 werknemers en een omzet van € 42 miljard is Saint-Gobain de grootste aanbieder van bouwmaterialen ter wereld.”

Op welke manier(en) zet Isover in op duurzaamheid?

“Duurzaamheid vinden we erg belangrijk. We kunnen wel claimen duurzame producten te leveren, maar beter is het laten berekenen en vastleggen. Dit is onlangs nog aangetoond in de nieuwe update van de Nationale Milieudatabase (NMD): de isolatieproducten van Isover scoren het best van alle isolatiematerialen. Dus ook beter dan ‘hernieuwbare’ isolatiematerialen, zoals vlas of cellulose.

Naast de productie van het meeste duurzame isolatiemateriaal leveren we ook een bijdrage aan duurzaam bouwen door middel van verschillende programma’s, hier de belangrijkste:

Nieuwbouw: EPC 0,4 concepten en de weg naar energieneutraal. We tonen deze concepten en helpen klanten (ontwikkelaars, aannemers, architecten) om deze woningen te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op EPCPlatform.nl.

Renovatie: vanuit Saint-Gobain zijn we betrokken bij de Stroomversnelling. Ook helpen we aannemers om beter te isoleren met het Renovatiekracht-programma in de vorm van onder meer opleidingen en e-learning.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Grootste vraag is niet naar de producten zelf, maar onze kennis over hoe duurzaam en energiezuinig te bouwen. Hierbij helpen we met een integraal advies, dus niet alleen isolatie of luchtdichtheid maar een conceptmatige aanpak inclusief installaties. Het juiste isolatieproduct is dan niet het startpunt, maar het gevolg van een integrale aanpak om een gebouw duurzaam te bouwen of renoveren.”

Welk door Isover uitgevoerd project of welke door Isover geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Een nul-op-de-meterwoning in Utrecht. In deze woning zijn veel innovatieve systemen toegepast en is gebouwd volgens het all-electricconcept, aangevuld met zonnepanelen. Door onze klanten te laten zien hoe een dergelijke woning tot stand komt, kunnen we optimaal adviseren over een complete woning: luchtdicht, koudebrugvrij, isolerende beglazing, ontwerp, zonnepanelen, warmtepomp en ventilatie."

Waarom is Isover partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Het conceptmatig denken in totaaloplossingen past bij de aanpak van Duurzaam Gebouwd. Ook willen we graag meedoen met Building Holland en daar 2 concepten te laten zien, die we met andere marktpartijen oppakken:

EnergyWall: de gevel die ook energie opwekt dankzij zonnepanelen. Dit is het product van het samenwerkingsverband tussen Eigenenergie.net, Insulation Solutions en Isover.

Conserveren Plus vanuit de Alliantie +: een oplossing voor woningrenovatie in een serie van 1 met levensduurverlenging van 15 jaar.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht Isover/u de komende jaren?

“We zien steeds meer woningbouw concepten die zich richten op Nul-op-de-meter of bijna energieneutraal (BENG). We willen hierover zo goed mogelijk adviseren en verrichten onderzoeken naar de beste oplossingen voor onze klanten. Daarnaast wordt het belang van duurzaam materiaal gebruik groter door de berekening van de MPG (milieuprestatie gebouwen).”

Foto bovenaan: De toepassing van het isolatiemateriaal Multimax 30 Ultra: een isolatieplaat voor thermische isolatie van spouwmuren.