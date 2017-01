Resultaten en toekomstblik Duurzaamheidsprestatie voor Gebouwen

Een bijeenkomst kijkt terug op de resultaten van de Duurzaamheidsprestatie voor Gebouwen (DPG) en blikt vooruit op de toekomst.

De slotbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 januari 2016 bij Heijmans in Rosmalen. Gedurende het evenement staat het terugblikken op de resultaten van de Duurzaamheidsprestatie van Gebouwen (DPG) centraal, evenals een toekomstblik op de manier waarop de methodiek kan worden ingezet voor verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen.

De dag begint met een welkom en introductie door directeur strategie & innovatie Robert Koolen over ‘Contouren van morgen’. Vervolgens is het woord aan professor Henk Visscher van TU Delft en Erik Alsema van W/E Adviseurs over TKI-KIEM en de Duurzaamheidsprestatie voor Gebouwen.

MPG, toekomstige regelgeving en House of Tomorrow Today

Na een ronde vragen & discussie neemt Kees Vriesman van Stichting Bouwkwaliteit het podium en vertelt hij over ontwikkelingen binnen de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en toekomstige regelgeving. Vervolgens gaat professor Jos Lichtenberg van TU Eindhoven in op de duurzaamheidsprestatie House of Tomorrow Today. Professor Wim Sinke van o.a. UvA en TKI Urban Energy sluit het eerste deel af, met een verhaal over Zonnestroom, mondiale ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden voor gebouwen in Nederland.

Na een pauze is het tijd voor korte pitches van onder andere Egbert Kunst van woningcorporatie Groenwest en Frank Maatje van Bouwen met Staal. Na een forumdiscussie en een lunch komt de bijeenkomst ten einde.

Inschrijven voor de bijeenkomst is mogelijk door naar de officiële website van TKI-KIEM te gaan.